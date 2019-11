Noseča zvezdnica razkrila spol in ime otroka

Presrečna Anahi pa ni mogla več skrivati, katerega spola je otrok, ki ga nosi pod srcem, zato je objavila fotografijo, na kateri se z možem Manuelom Velascom in sinom objemajo, na njej pa piše: "Fantek je." Pod objavo je vzhičena zapisala:

"Moje srce kipi od ljubezni! Na poti je lep dojenček!!! Manu (op.a., okrajšava za Manuel) bo za vedno imel najboljšega prijatelja in jaz bom imela to srečo, da bom njegova mama! Hvala Bogu! Prosim vas, da boste molili za nas, da bo to veselo pričakovanje še naprej lepo in mirno. Hvala, ker z menoj delite tako lepe in ljubeče trenutke!"