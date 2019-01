Nosečniške tegobe: 'Obstaja zdravilo? Pomagajte!'

38-letna glasbenica in igralka Jessica Simpson bo vsak trenutek rodila svojega tretjega otroka. Zvezdnica je od leta 2014 poročena z Ericom Johnsonom , s katerim ima sina Aca Knuta Johnsona in hčerko Maxwell Drew Johnson . Septembra lani je prek svojega Instagram profila delila fotografijo, s katero je obelodanila, da bo njun tretji otrok ponovno deklica. Ob deljeni fotografiji je zapisala: ''Presenečenje ... Prihod majhne dojenčice bo našo družino povečal v petčlansko. Ne bi mogli biti bolj srečni ...''

Zdaj že visoko noseča Jessica je v eni izmed svojih objav priznala, da komaj čaka porod in trenutek, ko bo lahko ponovno videla svoj 'vitek pas'. Prav tako je priznala, da ob tokratni nosečnosti hrepeni po različni hrani, med katero prevladujejo cimetovi zavitki, gumijasti medvedki z okusom cimeta in kisle češnje.

Poleg hrepenenja po različnih okusih pa je zvezdnico doletelo tudi močno otekanje telesa. Na svojem Instagram profilu je delila fotografijo, na kateri je vidno močno oteklo stopalo in gleženj, zaskrbljena 38-letnica pa je ob tem zapisala: ''Obstaja kakšno zdravilo? Pomagajte!'' Ker so ji številni svetovali hlajenje oteklega predela z mrzlimi obkladki, je to tudi storila. Kasneje je priznala, da doma ni imela ledu, zato je namesto tega uporabila kar zmrznjenega piščanca.