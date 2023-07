Nosečniški trebuh Rihanne po zadnji modi

Pevka Rihanna je s svojim rastočim nosečniškim trebuhom še naprej v središču pozornosti. Nadaljuje namreč s svojim modnim nosečniškim stilom in glamurozno izbiro oblačil. Minuli vikend se je pojavila v Los Angelesu v eni svojih najljubših restavracij s prvorojencem RZA-jem Athelstonom Mayerjem v rokah in golim trebuščkom.

Izbrala je kratek top, lahke kavbojke iz pranega jeansa in plašč do tal z natisnjenimi bankovci za 100 dolarjev, videz pa dopolnila s črnimi škornji, srebrno ogrlico in lasmi, spetimi v kito. Njen enoletni malček v kavbojkah in ujemajoči se denim jakni se je izkazal za enako elegantno postavo, čisto po vzoru svoje mame. A je hitro omagal, zato smo dobili prisrčne fotografije, ki prikazujejo, kako drema v njenem naročju.