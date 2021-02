Fotografi Natalie Portman ujeli z zaobljenim trebuščkom

Hollywoodsko igralko, ki v Avstraliji snema film Thor: Love and Thunder, so fotografi ujeli, ko je v športni opremi zapuščala eno izmed telovadnic v Sydneyju. Fotografije, ki so se pojavile v medijih, so razkrile, da zvezdnica najverjetneje pričakuje tretjega otroka, čeprav govoric ni niti potrdila niti ovrgla.

icon-expand Natalie Portman je mamica dveh otrok, ki sta se ji rodila v zakonu z Benjaminom Millepiedom. FOTO: Profimedia

Natalie Portman so fotografi ujeli, ko se je sprehajala po ulicah Sydneyja. 39-letnica v Avstraliji v družbi Chrisa Hemswortha snema fantazijski film Thor: Love and Thunder, ki bo na velika platna prišel maja prihodnje leto. Paparaci so jo ujeli, ko se je odpravljala iz telovadnice, oblečena pa je bila v športna oblačila.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Čeprav bi bilo dokaj nenavadno, da bi se Portmanova med pričakovanjem novega družinskega člana odločila sprejeti fizično zahtevno vlogo, pa oboževalci sklepajo, da se bodo s prikrivanjem nosečnosti kasneje ukvarjali kar ustvarjalci filma. Podobno so namreč storili tudi v primeruGal Gadot, ki je nekatere scene filma Wonder Womanodigrala v kar petem mesecu nosečnosti. Njen kostum je bil prirejen tako, da so znake nosečnosti odpravili v postprodukciji.

icon-expand Natalie se je pred snemanjem v Sydneyju pripravljala na scene s konji. FOTO: Profimedia

Natalie so na snemanju filma Love and Thunder ujeli že prejšnji teden, medtem ko je vadila za sceno s konjem. Tudi takrat je bila odeta v ohlapnejša oblačila. Če je igralka resnično noseča, bo to zanjo in njenega moža Benjamina Millepieda tretji otrok. Par se je spoznal leta 2009 na snemanju filma Črni labod. Leta 2011 sta dobila prvega sina Alepha, leta 2017 pa še deklicoAmalio.