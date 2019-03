Nosečnost ji ne prizanaša - že četrtič v bolnišnici

Jessica Simpson, ki je pred časom priznala, da tretjega otroka s soprogom nista načrtovala, med nosečnostjo pestijo številne težave. Začelo se je z zgago, nespečnostjo in anksioznostjo, nato so sledile bolečine v hrbtenici in otekanje sklepov, poleg tega je pridobila kar nekaj kilogramom.

Zdaj pa je zvezdnico ujel še bronhitis, zaradi katerega je morala celo v bolnišnico, in to kar štirikrat. "Po tednu dni v bolnišnici zaradi bronhitisa (že četrtič v dveh mesecih) sem končno spet doma," je zapisala pevka, zraven pa objavila fotografijo, na kateri še vedno nosi zaščitno masko. Zapisala je še, da je z njeno še nerojeno hčerko, ki ji je nadela (ljubkovalno) ime Birdie vse dobro, zanjo pa je bilo dokaj boleče, še posebno zaradi grdega kašljanja: "Počasi bom znova zdrava, poleg tega odštevam dneve, ko bom končno videla njen nasmešek."

Za konec je še dodala, da vsem materam, ki so šle skozi težko nosečnost pošilja ljubezen in molitve. Pred časom je zvezdnica dejala tudi, da jo med težavno nosečnostjo pokonci držita njena dva otroka: ''Edina stvar, ki me drži pri močeh pri tokratni nosečnosti, je dejstvo, da bom kmalu dobila še enega lepega malčka."