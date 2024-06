Nosečo manekenko na modni pisti zasmehovali, da je debela

Iskra Lawrence je pred dnevi nastopila na modni reviji kopalk, kjer se je po brvi sprehodila v šestem mesecu nosečnosti. 33-letnica, ki se bo skupaj s fantom Philipom Payneom razveselila drugega otroka, pa se je kmalu za tem na družbenih omrežjih morala spopasti z nesramnimi komentarji, v katerih so jo zasramovali, da je debela in da ji organizatorji ne bi smeli dovoliti, da se s prekomerno težo sprehaja med manekenkami, ki skrbijo za svoje telo.

A Iskra jim ni ostala dolžna, vzela si je čas in ob svojih fotografijah izpostavila nesramne komentarje, ob teh pa pripisala: "Predstavljajte si, da na internetu zaradi postave zasmehujejo neznanca. To je ženska, ki je v šestem mesecu nosečnosti, ki se sprehaja po modni brvi na tednu kopalk v Miamiju in je nase neverjetno ponosna, saj ji je uspelo zanositi."

Med nesramnimi komentarji, ki jih je izpostavila, je bil: "Da jo kdo ima za manekenko, je nesramno do tistih, ki skrbijo zase in so videti lepe." Nekdo je zapisal tudi: "To ni zdravo, oprosti." Spet tretji pa: "Še ena stvar, ki ne bi smela postati normalna."