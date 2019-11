Nosečo zvezdnico zajelo praznično vzdušje

Za to priložnost je nosila zelo elegantno temno modro obleko z visokim razporkom, ki je poudarila njen nosečniški trebušček. Zvezdnica je z oboževalci delila praznično fotografijo, na kateri pozira ob božičnem drevescu, pod katerim so že zavita praznična darila.

Čeprav nas do božičnih praznikov loči še dober mesec, so nekateri že povsem praznično razpoloženi. Na slovesnost ob prižigu novoletnih lučk v Glendalu je prišla tudi Jenna Dewan , ki svojega drugega otroka pričakuje z igralcem Stevom Kazeejem .

38-letna ameriška igralka in plesalka je razmerje s Stevom naznanila v sredini lanskega leta. Za Kazeeja bo to prvi otrok, Dewanova pa ima iz prejšnjega zakona z igralcem in poklicnim plesalcem Channingom Tatumom 6-letno deklico Everly. Nekdanja zaljubljenca sta z odločitvijo, da se razhajata po več kot desetletju skupnega življenja, presenetila oboževalce in širšo javnost, saj sta dolga leta veljala za enega najsrečnejših hollywoodskih parov.