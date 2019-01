Nostalgično srečanje Buraka in njegovega 'pajdaša' iz Moja boš

Dve leti snemanj je obrodilo sadove, saj so se med igralci serije Moja boš za kamerami spletle tesne prijateljske vezi. To dokazujeta igralca Burak Özçivit in Kerem Alisik, ki v seriji igra Kemalovega prijatelja in zaveznika Ayhana. Čeprav je minilo leto in pol, ko sta posnela enega zadnjih prizorov, se igralca še danes družita zasebno in drug drugega podpirata na igralski poti.