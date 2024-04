Nov član družine Đoković: Ne vem, ali smo mi našli njega ali on nas

Družina Đoković, ki jo sestavljata zakonca Novak in Jelena ter njuna dva otroka Stefan in Tara, je bogatejša za novega člana - za malega psička, ki se jim je nedavno pridružil. "Ne vem, ali smo mi našli njega ali on nas. K sreči nihče od nas ni več izgubljen," je na Instagram zapisala žena teniškega asa.