Novi domnevni video princese Catherine še bolj podžgal teoretike zarote

In čeprav se že dneve ljudje po svetu sprašujejo, kje je žena princa Williama, princesa Catherine, oboževalcev (in tudi teoretikov zarote) nove domnevne fotografije in videi iz lokalne tržnice niso pomirili. Vnele so se nove debate: je video, kjer kraljeva zakonca brezskrbno nakupujeta, morda zaigran? So ga naredili s pomočjo umetne inteligence, je bil posnet pred operacijo in ali je na videu sploh Catherine ali so našli njeno dvojnico?

Obiskovalka tržnice, ki naj bi posnela video, je za The Sun povedala: "Ni se mi zdelo, da se skrivata pred zvedavimi pogledi. Zdelo pa se je, da nista vedela, kako se bodo ljudje okoli njiju odzvali, glede na to, da se je v zadnjih dneh veliko govorilo o tem, kje je Catherine. Zdelo se je, da si samo želita mirnega dopoldneva. Kate je delovala zelo srečno in sproščeno. Delovala sta vesela, da sta lahko šla skupaj po nakupih in da sta lahko poklepetala z 'lokalci'. Zdelo se je zelo naravno."