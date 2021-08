Nov Hollywodski parček: Lily-Rose Depp in Austin Butler

Fotografi so na ulicah Londona ujeli mlado hčerko igralca Johnnyja Deppa med poljubljanjem s sedem let starejšim igralcem Austinom Butlerjem. Mladi par je s tem povzročil kar nekaj odzivov, ki so se razširili po tujih medijih. To je bilo namreč prvič, da so ju fotografi skupaj ujeli v javnosti.