Nov izbruh Kanyeja Westa: poleg Kardashianovih tarča tudi Clintonovi

Raper Kanye West je po nekaj mesecih zatišja zopet aktiviral svoj Instagram profil in družbeno omrežje zasul z objavami in komentarji, v katerih je razgalil družino Kardashian. Bivši soprog Kim Kardashian je med objavljanjem zasebnih sporočil in komentiranjem drugih objav omenil tudi Hillary Clinton, Marka Zuckerberga in bivšo taščo Kris Jenner.

V sedaj že izbrisanih objavah je West delil zasebna sporočila s Kim Kardashian, iz katerih je razvidno, da je prišlo med bivšima zakoncema do spora zaradi šolanja njunih štirih otrok.

"Morava se pogovoriti v živo. Nimaš pravice odločati, kam bodo otroci hodili v šolo. Zakaj ti o tem odločaš? Ali zato, ker si napol bela?" je West v sporočilu vprašal svojo bivšo soprogo in k temu priložil še tekstovno objavo. "Moji otroci bodo obiskovali Dondo (šola, ki jo je ustanovil West, op.a.). Ne bodo obiskovali šole Sierra Canyon. Kris, pripravi kokice," je v drugi objavi zapisal West in se navezal na bivšo taščo Kris Jenner.

Vpletenost v spor, ki je zaradi Westa postal javen, je Kris Jenner očitno zelo zmotila, saj je hčerko prosila, naj Westu posreduje naslednje sporočilo: "To je sporočilo od moje mame," je zapisala Kim. "Povej mu, naj me preneha omenjati. Stara sem skoraj 67 let in ne počutim se vedno odlično in to (spor, op.a.) me neprestano stresira."