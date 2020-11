Nov izziv hrvaške pevke Maje Šuput: opremljanje toaletnih prostorov

Hrvaška pevka, ki pričakuje prvega otroka, je odsotnost nastopov zaradi pandemije dobro izkoristila. Zaključila je namreč nov projekt, v katerega je vložila veliko dela. Pred kratkim je ponosno predstavila končni rezultat – opremila je ženske toaletne prostore v enem od zagrebških nočnih klubov. Sanitarije opisuje kot nadstandardno in dišečo oazo za ženske.

Maja Šuput se že več let uspešno loteva različnih poslovnih izzivov. Po tem, ko je na tržišče poslala lastno kolekcijo slušalk, poletnih natikačev, kozmetike in mikrofonov, se je sedaj odločila preizkusiti kot notranja oblikovalka, njena prva stranka pa je postal znan zagrebški nočni klub. Pevka se je podpisala pod končno podobo toaletnih prostorov za ženske. Svečana otvoritev elegantno urejenih sanitarij se je zgodila pred nekaj dnevi, zvezdnica pa je na Instragramu delila fotografije, na katerih je razvidno, za kakšen stil notranje opreme in dodatkov se je odločila.

41-letnica je trenutno zaradi pandemije koronavirusa prikrajšana za številne nastope, kljub temu pa je izredno aktivna. S sledilci na družbenih omrežjih je delila utrinke svojega najrazkošnejšega projekta, na katerem je v zadnjem času marljivo delala. Na projekt je izjemno ponosna, poudarila je, da česa podobnega na hrvaškem še ni bilo mogoče videti in doživeti.

''Drage dame in ... z največjim ponosom predstavljam najbolj razkošen projekt, v katerem lahko uživa vsaka od vas. Predstavili smo prve ženske toaletne prostore s podpisom, prostor pa je zasnovan kot dišeč raj ter oaza za vse ženske. Dekleta lahko uživajo v naši celoviti kozmetični liniji. Vsi, ki so zakorakali v naš 'Ladies' room' (sobo za ženske, op. a.), so se strinjali, da je to najlepši, najbolj luksuzen in najbolj dišeč bivalni prostor za dame,'' je ponosno zapisala pod fotografijami.

Številni sledilci so komentirali, da nikoli niso videli lepše zasnovanega prostora, pevko pa so na novi poti notranje oblikovalke podprli tudi soprog Nenad Tatarinov, športnica Sandra Perković, modni stilist Marko Grubnićin televizijska voditeljica Nikolina Pišek.