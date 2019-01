Nov izziv: pred 10 leti in danes, a pri nekaterih (skoraj) ni razlike

Na družbenih omrežjih se ves čas pojavljajo različni izzivi ali trendi. Pred časom je prišel izziv, ki so ga poimenovali #kikichallenge, pri tem posameznik skoči iz premikajočega avtomobila in zapleše na takte priljubljene pesmi In My Feelings, kanadskega glasbenika Drakea.

Današnji trend pa ni toliko nevaren. Tokrat je izziv obujanje spominov, in sicer so ga poimenovali#10yearchallenge – pri tem na družbenih omrežjih deliš svojo fotografijo izpred desetih let in danes. Izziv je naletel na izjemen odziv pri svetovnih zvezdnikih, ki so svoje profile napolnili z zanimivimi in smešnimi fotografijami. No, nekateri so tudi pokazali, da se z leti niso prav dosti spremenili.

Reese Witherspoon

''Čas kar leti, ko se zabavaš!'' je pod kolaž dveh fotografij zapisala Reese Witherspoon, ki je na obeh fotografijah videti zelo mladostniška.