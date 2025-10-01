Svetli način
Tuja scena

Nov kip Tine Turner razburil oboževalce: 'Podobna je nogometašu'

Bronsville, 01. 10. 2025 11.03 | Posodobljeno pred 1 uro

V Tennesseeju, zvezni državi, kjer je odraščala Tina Turner, so v spomin na pevko odkrili kip z njeno podobo, ta pa razburja oboževalce. Kip, ki je visok tri metre, stoji v mestu Brownsville, nedaleč stran od srednje šole, ki jo je zvezdnica obiskovala, slovesnost pa je bila posvečena spominu na njene dosežke.

Kip upodablja Tino Turner, ki v roki drži mikrofon, ima pa tudi značilno bujno pričesko. Kipar Fred Ajanogha, ki je tudi avtor kipa, je poudaril, da je posebno pozornost namenil njenim lasem, in jih opisal kot 'levjo grivo'. Kmalu po odkritju kipa se je na družbenih omrežjih pojavilo veliko komentarjev oboževalcev, ki so predlagali, da se kip odstrani, saj je žaljiv.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Po razkritju bi ga morali podreti. Je zelo slaba replika tega, kar bi legendarna Tina Turner morala biti," je zapisal eden od kritičnih oboževalcev, drugi pa dodal: "To je zelo nespoštljivo." Mnogi so zapisali, da je kip celo smešen in ga primerjali z nizozemskim nogometašem Ruudom Gullitom, piše Unilad.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ne morem je pogledati, ne da bi se zasmejal. Zakaj so to naredili iz njenih las?" je zapisal nekdo, spet drugi pa opozoril: "Zasluži si boljše." Tretji je dodal: "To ni Tina, ampak Ruud."

tina turner kip oboževalci nogometaš
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Rožle Patriot
01. 10. 2025 11.54
+2
Cristinano Turnaldo !!!
ODGOVORI
2 0
SpamEx
01. 10. 2025 11.09
+2
ali pa Carlos Valderrama
ODGOVORI
2 0
