Nov kip Tine Turner razburil oboževalce: 'Podobna je nogometašu'

Kip upodablja Tino Turner, ki v roki drži mikrofon, ima pa tudi značilno bujno pričesko. Kipar Fred Ajanogha, ki je tudi avtor kipa, je poudaril, da je posebno pozornost namenil njenim lasem, in jih opisal kot 'levjo grivo'. Kmalu po odkritju kipa se je na družbenih omrežjih pojavilo veliko komentarjev oboževalcev, ki so predlagali, da se kip odstrani, saj je žaljiv.
"Po razkritju bi ga morali podreti. Je zelo slaba replika tega, kar bi legendarna Tina Turner morala biti," je zapisal eden od kritičnih oboževalcev, drugi pa dodal: "To je zelo nespoštljivo." Mnogi so zapisali, da je kip celo smešen in ga primerjali z nizozemskim nogometašem Ruudom Gullitom, piše Unilad.
"Ne morem je pogledati, ne da bi se zasmejal. Zakaj so to naredili iz njenih las?" je zapisal nekdo, spet drugi pa opozoril: "Zasluži si boljše." Tretji je dodal: "To ni Tina, ampak Ruud."
