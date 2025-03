Nov marketinški trik Kim Kardashian razburil javnost

Družina Kardashian je znana po svojih neverjetnih marketinških trikih. Najnovejša poteza Kim Kardashian , ki že nekaj let uspešno vodi podjetje SKIMS, pa ni padla na rodovitna tla. Znamka oblačil 44-letne resničnostne televizijske zvezde je v torek namestila več kot 18-metrski balon v obliki Kim v bikiniju, ki leži vodoravno sredi Times Squarea v New Yorku. Oboževalci so dejanje kritizirali in se mu posmehovali.

Instalacijo v mestu, ki nikoli ne spi, so oboževalci nemudoma kritizirali in med drugim dejali, da je njihova poteza nadvse sramotna. Nekaterim pa se je ogromen balon zdel naravnost strašljiv. "Ne, tam so otroci. To ni prav," je zapisal prvi. "Obožujem SKIMS, ampak to je tako grozno," je dodal drug uporabnik družbenega omrežja. "Tako nerealna predstavitev ženskega telesa," je zapisal tretji, četrti pa se je spraševal: "Komur koli v mestnem svetu, ki je to odobril: ste v redu?" Številni so si bili složni, da je to najslabša oglaševalska poteza na svetu.

Kim, ki se za vse negativne komentarje ni zmenila, je fotografijo napihljive lutke delila v zgodbi na Instagramu, kamor je zapisala: "OMG ... Ne morem verjeti, da 18-metrski balon mene plava v središču Times Squarea."