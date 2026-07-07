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Nov nesporazum v kraljevi družini: Harry ostal brez nastanitve v palači

Velika Britanija, 07. 07. 2026 06.07 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Kralj karel III. s Camillo, princem Harryjem in Meghan Markle

Napetosti med princem Harryjem in britansko kraljevo družino očitno še niso preteklost. Tik pred njegovim prihodom v Združeno kraljestvo je prišlo do novega nesporazuma glede nastanitve v Buckinghamski palači, pri čemer kraljeva palača in Harryjeva ekipa podajata različni razlagi dogodkov.

Princ Harry med svojim obiskom Londona 6. julija ne bo bival v Buckinghamski palači, čeprav je formalno sprejel ponudbo za nastanitev, je sporočil njegov tiskovni predstavnik.

Harry bo v domovino pripotoval zaradi dobrodelnih dogodkov ter promocije iger Invictus Games, ki jih bo prihodnje leto gostil Birmingham, kot tudi zaradi sodnih odločitev v postopku proti založnikom časopisov Daily Mail in Mail on Sunday. Sprva je bilo predvideno, da se mu bodo pridružili tudi žena Meghan ter njuna otroka Archie in Lilibet, vendar so načrte opustili zaradi nerešenega vprašanja varnostnega spremstva.

Princ Harry
Princ Harry
FOTO: Profimedia

Po poročanju britanskih medijev je kralj Karel III. Harryju ponudil možnost nastanitve v Buckinghamski palači. Iz Buckinghamske palače trdijo, da princ ponudbe ni potrdil pravočasno. Po navedbah kraljevega vira je najprej povabilo zavrnil, nato pa si premislil, ko je bilo za organizacijo obiska že prepozno. Palača poudarja, da za pripravo nastanitve in varnostnih ukrepov potrebuje dovolj časa.

Meghan Markle in princ Harry
Meghan Markle in princ Harry
FOTO: Profimedia

Harryjeva ekipa medtem zatrjuje drugače. Njegov tiskovni predstavnik je dejal, da je princ ponudbo sprejel takoj, ko je uredil alternativne varnostne načrte, potem ko njegova družina ni dobila državnega policijskega varovanja. Po njihovih besedah je bila ponudba nato umaknjena v zadnjem trenutku, kar so označili za razočaranje. Dodaten zaplet predstavlja tudi sodna odločitev, ki jo britansko sodišče pričakuje ta teden v Harryjevem postopku proti založniški hiši Associated Newspapers, izdajateljici časnika Daily Mail. Po navedbah kraljevih virov palača ni želela ustvariti vtisa, da je kralj kakorkoli povezan s sodnim postopkom, saj mora kot monarh ostati politično in ustavno nevtralen. Harryjeva stran odgovarja, da je bila palača s časovnico sodnega postopka seznanjena že več dni prej.

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Dogodek je še en pokazatelj napetih odnosov med Harryjem in kraljevo družino, ki trajajo vse od leta 2020, ko sta se z Meghan umaknila z mesta aktivnih članov kraljeve družine in se preselila v Združene države Amerike. Čeprav je Harry v zadnjih mesecih večkrat javno izrazil željo po spravi z očetom, kraljem Karlom III., zadnji zaplet kaže, da odnosi ostajajo zapleteni.

Razlagalnik

Igre Invictus Games so mednarodni športni dogodek, ki ga je leta 2014 ustanovil princ Harry. Namenjene so ranjenim, poškodovanim in bolnim vojaškim veteranom ter aktivnim vojakom. Dogodek uporablja moč športa za spodbujanje okrevanja, rehabilitacije in ustvarjanje širše podpore za tiste, ki so služili svoji državi, hkrati pa poudarja njihovo izjemno vzdržljivost in pogum.

Britanski monarh, kot je kralj Karel III., mora v skladu z ustavno konvencijo ostati strogo politično nevtralen. To pomeni, da se kralj ne sme vpletati v politične razprave, sodne postopke ali izražati osebnih mnenj o vladnih zadevah. Ta nevtralnost je ključna za ohranjanje stabilnosti monarhije kot simbola nacionalne enotnosti, saj bi kakršno koli vmešavanje lahko ogrozilo legitimnost institucije v očeh javnosti in politikov.

Izraz 'aktivni član kraljeve družine' (ang. working royal) se nanaša na člane družine, ki opravljajo uradne dolžnosti v imenu monarha. Te dolžnosti vključujejo predstavljanje kralja na državniških obiskih, udeležbo na dobrodelnih dogodkih, pokroviteljstvo različnih organizacij in izvajanje ceremonialnih nalog. Ko se član družine umakne iz te vloge, kot sta to storila Harry in Meghan leta 2020, se odpove javnemu financiranju teh dejavnosti in uradnemu zastopanju krone.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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