Nov obremenjujoči posnetek R. Kellyja z mladoletnico

Na posnetku se tako potrjujejo nekatera očitna dejanja pevcu, ki je bil aretiran zaradi otroške pornografije leta 2002, ko je bil star 35 let, šest let kasneje pa so ga oprostili.

Posnetek je dolg 42 minut in 45 sekund, hkrati pa je nedvomno nazoren, saj se dogaja v dnevni sobi in v spalnici, na njem pa je gol moški, ki se predaja različnim spolnim praksam z dekletom, ki ga večkrat pokliče "očka". Starosti dekleta sicer ni mogoče neposredno določiti, oba pa govorita o"njeni 14-letni muci". Moški jo prosi, če lahko urinira, nato on urinira po njej in podobno.

R- KELLY - časovnica vseh obtožb proti njemu:

Januar 1992

Ob pomoči zasedbePublic Announcement izda debitantski album Born into the 90's, na katerem so hitiHoney Love, Slow Dance (Hey Mr. DJ)inShe's Got That Vibe. Oboževalci bodo kasneje opazili, da je vmes tudi vrstica besedila"little cute Aaliyah's got it." (mala luštna Aaliyah ima to).

November 1993

Izda samostojni album 12 Play, na kateri so pesmi Bump n' Grind in Your Body's Callin', s katerim se v splošno zavest usede dejstvo, da je specialist za besedila na temo spolnosti.

Avgust 1994

27-letni pevec se poroči s 15-letno Aaliyah Haughton, ki ji je mentor in hkrati avtor in producent njenega debitantskega albumaAge Ain't Nothing But a Number (Starost ni nič drugega kot številka). Revija Vibe kasneje objavil poročni list, na katerem piše, da je bil on star 27 in ona 18. V resnici je bila ona stara le 15 in on 28 let. Zakon razveljavijo, ko njena družina to izve, Aaliyah pa potem avgusta leta 2001 umre v letalski nesreči.

1996

R. Kelly se poroči s plesalko in koreografinjo Andreo Lee.