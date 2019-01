Novi otrok v klanu Kardashian: Kim tokrat pričakuje fantka

V preteklem letu so se otrok v razmaku nekaj mesecev razveselile Kim , Khloe in Kylie . Kim je s pomočjo nadomestne matere januarja dobila hčerko Chicago , Kylie se je prve hčerke Stormi razveselila februarja, Khloe pa prve hčerke True aprila.

Kardashianove so del velike družine, ki je zelo povezana, zato ni nenavadno, da si tudi same želijo veliko otrok, Kayne pa je istih misli. "Oba obožujeta dejstvo, da naokoli teka veliko otrok in da bodo tudi sami odraščali z več brati in sestrami. Zato si želita, da so približno enakih let," je povedal vir.

Lani sta po Kimini novici o prihajajočem naraščaju zanosili tudi Khloe in Kylie, ki si obe po svojih besedah želita več otrok, zato se porajajo ugibanja, ali se bo enaka zgodba ponovila tudi letos – bo leto 2019 v znamenju otrok klana Kardashian-Jenner?

Ker so se rodili v razmaku nekaj mesecev in so praktično nerazdružljivi, so bratranci Chicago West, Stormi Webster in True Thompson v družini znani kot trojčki.

"Da bo imela Kim še enega otroka, zelo vpliva na njene sestre in njihove načrte. Zelo jim je bilo všeč, da so bile noseče isti čas, in vse si želijo, da bi bili njihovi otroci približno enako stari. Vsi se šalijo, da bodo letos spet dobili 'trojčke'," je dejal vir.