Nov parček? Brian Austin Green na počitnicah s profesionalno plesalko

47-letni igralec Brian Austin Green, ki je zaslovel v legendarni seriji Beverly Hills 90210, in 12 let mlajšaSharna Burgess, profesionalna plesalka šova Dancing with the Stars, sta sprožila govorice, da sta par. Par so na božič skupaj ujeli na letališču v Los Angelesu.

Brian in Sharna sta pristopila k okencu za prijavo, videti pa sta bila dobre volje. Nato sta po poročanju virov čakala v vrsti v kavarni na letališču, kasneje pa sta se odpravila do vrat za vkrcanje na letalo. V začetku tega meseca je plesalka za ameriške medije razkrila, da se dobiva z nekom, pri tem pa ni razkrila njegovega imena.