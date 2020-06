Nov parček? Slavna igralca ujeta med poljubom

Igralca Eiza González in Timothée Chalamet, ki je blestel v filmu Call Me by Your Name, sta si privoščila nekaj dnevni oddih v priljubljenem mehiškem letovišču Cabo San Lucas. V družbi prijateljev sta uživala ob bazenu, paparacem pa je v objektiv uspelo ujeti tudi njun poljub. 26-letni ameriški igralec je svoji dragi tudi zapel in zaigral na kitaro.