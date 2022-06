Angleški dvor je v čast začetka štiridnevnega slavja ob kraljičinem platinastem jubileju izdal nov uradni portret 96-letne kraljice Elizabete II. Nasmejana monarhinja je za fotografa pozirala v windsorskem gradu, odeta v svetlo modro opravo.

Uradni Twitter profil angleške kraljeve družine je z javnostjo delil nov kraljičin portret, ki je nastal pod taktirko fotografa Ranalda Mackechnieja na gradu Windsor. Portret kraljice Elizabete II. je uradno naznanil pričetek štiridnevnega praznovanja platinastega jubileja, ki se bo širom Velike Britanije odvijal vse do nedelje.

icon-expand Nov portret kraljice Elizabete II. ob platinastem jubileju. FOTO: Profimedia

"Njeno veličanstvo, prva monarhinja v angleški zgodovini, ki praznuje sedemdeset let vladanja," so pod fotografijo nasmejane kraljice v svetlo modri opravi zapisali na uradnem Twitter profilu. Kraljica, sicer znana po svojih razkošnih pokrivalih in nakitu, se je tokrat odločila za nekoliko skromnejše modne dodatke. Poleg biserne ogrlice in zlate ure je videz dopolnila z diamantnim zaročnim prstanom, ki ji ga je leta 1947 podaril pokojni soprog princ Filip.

Izjava kraljice Elizabete II. ob praznovanju platinastega jubileja 96-letna monarhinja je ob izdaji portreta za javnost podala tudi uradno izjavo, v kateri se je zahvalila vsem, ki so ji na dolgi karierni poti tako ali drugače pomagali. "Hvala vsem, ki ste sodelovali pri združevanju skupnosti, družin, sosedov in prijateljev za obeležitev mojega platinastega jubileja v Združenem kraljestvu in po vsej skupnosti narodov. Vem, da bo ob teh prazničnih priložnostih nastalo veliko veselih spominov. Še naprej me navdihuje izkazana dobra volja in upam, da bodo prihodnji dnevi priložnost za razmislek o vsem, kar je bilo doseženega v zadnjih sedemdesetih letih, medtem ko z zaupanjem in navdušenjem zremo v prihodnost."

Ikona angleške monarhije Kraljica Elizabeta II. se je rodila 21. aprila 1926 v Londonu, očetu princu Albertu in materi Elizabeti Bowes-Lyon. Ob rojstvu se še ni vedelo, da bo postala kraljica, saj njen oče ni bil prvi prestolonaslednik. Po smrti dedka, kralja Jurija V., je tako prvotno prestol zasedel njen stric, kralj Edward VII., ki pa se je zaradi prepovedane ljubezni z ameriško ločenko Wallis Simpson moral prestolu odpovedati in ga prepustiti svojemu bratu. Elizabetin oče je tako leta 1937 postal kralj Jurij VI., njena mama pa je postala kraljica Elizabeta. Po nenadni smrti očeta so Elizabeto II. za kraljico okronali 2. junija 1953, ko je bila stara zgolj 27 let. Prvič v zgodovini britanske monarhije so kronanje prenašali v živo, tako da so si spektakel lahko ogledali ljudje po vsem svetu. Na pomemben dan ji je ob boku stal tudi dolgoletni soprog princ Filip.

