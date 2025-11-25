Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Nov preobrat na Miss Universe: Miss Slonokoščene obale se je odpovedala naslovu

Bangkok, 25. 11. 2025 13.55 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
5

V ospredju letošnjega tekmovanja za Miss Universe ni bila le lepota, pretresali so ga številni škandali in incidenti, ki pa jim tudi po zaključku še ni videti konca. Za zadnjega v vrsti je poskrbela Miss Slonokoščene obale, Olivia Yacé, ki se je odpovedala skupnemu nazivu Miss Universe Afrike in Oceanije, čeprav je bila med petimi finalistkami svetovnega izbora.

Olivia Yacé, predstavnica Slonokoščene obale in ena od petih finalistk izbora za Miss Universe 2025, se je odpovedala nazivu Miss Universe Afrike in Oceanije. Njen odstop je le eden v vrsti škandalov, ki so spremljali letošnji svetovni izbor tega lepotnega tekmovanja, kot razlog pa je navedla spoštovanje lastnih vrednot pred naslovom.

Olivia Yacé se je odpovedala nazivu Miss Universe Afrike in Oceanije.
Olivia Yacé se je odpovedala nazivu Miss Universe Afrike in Oceanije. FOTO: Profimedia

Yacé, ki je na tekmovanju v Bangkoku osvojila četrto mesto, je na družbenem omrežju sporočila, da se nazivu odpoveduje s težkim srcem, polnim hvaležnosti in globokim spoštovanjem, in dodala: "Kot predstavnica Slonokoščene obale na tekmovanju za Miss Universe 2025 v Bangkoku sem se na lastne oči prepričala, da sem kljub težavam sposobna doseči velike stvari. Da pa bi lahko nadaljevala po tej poti, moram ostati zvesta svojim vrednotam: spoštovanju, dostojanstvu, odličnosti in enakim možnostim – najmočnejšim stebrom, ki me vodijo." Ob tem je pojasnila, da si ne želi, da jo v prihodnje še povezujejo z izborom Miss Universe.

Vrednote pred nazivom

"Vlogi ambasadorke in miss sem opravljala s predanostjo, disciplino in odločnostjo," je nadaljevala v zapisu in dodala: "Vendar pa moram, da bi v celoti uresničila svoj potencial, ostati trdno zasidrana v svojih vrednotah – vodilnih načelih, ki ustvarjajo pot do odličnosti."

Olivia Yacé je na koncu postala četrta spremljevalka na tekmovanju za Miss Universe.
Olivia Yacé je na koncu postala četrta spremljevalka na tekmovanju za Miss Universe. FOTO: Profimedia

Poudarila je, da je njena največja želja biti vzornica naslednji generaciji mladih deklet. "Spodbujam jih, da premikajo svoje meje, da samozavestno vstopajo v prostore, kamor mislijo, da ne spadajo, in da ponosno sprejemajo svojo identiteto," je zapisala in dodala, da je bila prav njena predanost temu cilju razlog za njen odstop. "Odstop od te vloge Miss Universe Afrike in Oceanije mi bo omogočil, da se popolnoma posvetim vrednotam, ki so mi pomembne," je pojasnila.

Preberi še Predstavnica Palestine trdi, da so ji na Miss Universe ukradli zmago

Nazivu se je odpovedala tudi Miss Estonije

Le nekaj dni prej je odstopila tudi Brigitta Schaback, ki je zastopala Estonijo na tekmovanju za Miss Universe 2025. "Moje vrednote in delovna etika se ne ujemajo z vrednotami nacionalne direktorice Natalie Korneitsik," je zapisala v izjavi za javnost in dodala: "Moja zavezanost krepitvi vloge ter enakosti žensk in to delo bom nadaljevala neodvisno, brez kakršne koli nadaljnje povezave z Miss Universe Estonije."

miss universe miss slonokoščene obale naziv preobrat
Naslednji članek

Za 6,5 milijona evrov na dražbi prodali fotoaparat papeža Frančiška

Naslednji članek

Igralko Taro Reid iz hotelskega bara v Chicagu odpeljali reševalci

SORODNI ČLANKI

Družina miss Jamajke: Stanje po padcu z odra je slabše od pričakovanj

Škandalom na Miss Universe ni videti konca: 'Njena zmaga je nastavljena'

Po zloglasnem škandalu Miss Universe postala Mehičanka Fatima Bosch

Miss Jamajke med izborom za Miss Universe padla z odra

Nov pretres: Sodnika Miss Universe odstopila zaradi suma prirejanja rezultatov

Drama na izboru za Miss Universe: tekmovalke protestno zapustile dvorano

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Voly
25. 11. 2025 15.15
+1
Nič novega! Zelo podobno, kot Evrovizija! Vse je "naštimano", zmaga pa lahko samo tisti, ki je všeč Izraelcem, ki vladajo svetu!
ODGOVORI
1 0
devlon
25. 11. 2025 15.11
koščena je zihr
ODGOVORI
0 0
Delavec_Slo
25. 11. 2025 14.49
+1
In arbitraža s cro je rešena, dobili smo nazaj NAŠE MORJE!
ODGOVORI
1 0
oježeš
25. 11. 2025 14.44
+1
Čestitke, ta že nima vrednot politikov.
ODGOVORI
1 0
izRODEk
25. 11. 2025 14.15
+1
Za kaj smo eni navijali letos? Za to, da oni naš prepotentni pohlepnež ne nastopi na izboru za evrosong, kjer je bilo jasno, da je v popolni nadoblasti Israhela in, da je sramotno udeleževati se take pasje procesije. Pa mu je bila lastna slava, tiste tri minute pomembnejše od dostojanstva ter nacionalnega ponosa.
ODGOVORI
6 5
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363