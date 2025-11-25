Nov preobrat na Miss Universe: Miss Slonokoščene obale se je odpovedala naslovu

Olivia Yacé, predstavnica Slonokoščene obale in ena od petih finalistk izbora za Miss Universe 2025, se je odpovedala nazivu Miss Universe Afrike in Oceanije. Njen odstop je le eden v vrsti škandalov, ki so spremljali letošnji svetovni izbor tega lepotnega tekmovanja, kot razlog pa je navedla spoštovanje lastnih vrednot pred naslovom.
Yacé, ki je na tekmovanju v Bangkoku osvojila četrto mesto, je na družbenem omrežju sporočila, da se nazivu odpoveduje s težkim srcem, polnim hvaležnosti in globokim spoštovanjem, in dodala: "Kot predstavnica Slonokoščene obale na tekmovanju za Miss Universe 2025 v Bangkoku sem se na lastne oči prepričala, da sem kljub težavam sposobna doseči velike stvari. Da pa bi lahko nadaljevala po tej poti, moram ostati zvesta svojim vrednotam: spoštovanju, dostojanstvu, odličnosti in enakim možnostim – najmočnejšim stebrom, ki me vodijo." Ob tem je pojasnila, da si ne želi, da jo v prihodnje še povezujejo z izborom Miss Universe.
Vrednote pred nazivom
"Vlogi ambasadorke in miss sem opravljala s predanostjo, disciplino in odločnostjo," je nadaljevala v zapisu in dodala: "Vendar pa moram, da bi v celoti uresničila svoj potencial, ostati trdno zasidrana v svojih vrednotah – vodilnih načelih, ki ustvarjajo pot do odličnosti."
Poudarila je, da je njena največja želja biti vzornica naslednji generaciji mladih deklet. "Spodbujam jih, da premikajo svoje meje, da samozavestno vstopajo v prostore, kamor mislijo, da ne spadajo, in da ponosno sprejemajo svojo identiteto," je zapisala in dodala, da je bila prav njena predanost temu cilju razlog za njen odstop. "Odstop od te vloge Miss Universe Afrike in Oceanije mi bo omogočil, da se popolnoma posvetim vrednotam, ki so mi pomembne," je pojasnila.
Nazivu se je odpovedala tudi Miss Estonije
Le nekaj dni prej je odstopila tudi Brigitta Schaback, ki je zastopala Estonijo na tekmovanju za Miss Universe 2025. "Moje vrednote in delovna etika se ne ujemajo z vrednotami nacionalne direktorice Natalie Korneitsik," je zapisala v izjavi za javnost in dodala: "Moja zavezanost krepitvi vloge ter enakosti žensk in to delo bom nadaljevala neodvisno, brez kakršne koli nadaljnje povezave z Miss Universe Estonije."
