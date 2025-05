Nov projekt Marine Abramović: 16-urni klavirski maraton

Klavirski maraton se bo začel v četrtek ob 10. uri po lokalnem času. Skladba Vexations vsebuje enostranski notni zapis, a s skladateljevo opombo, da je treba skladbo 840-krat ponoviti, za kar je običajno potrebnih od 16 do 20 ur neprekinjenega igranja. Številnim pianistom, ki so Vexations igrali zaporedoma, je v preteklih letih uspelo izvesti to delo, a le redkokdaj ga je v celoti dokončal zgolj en sam glasbenik.

Občinstvo v londonski Dvorani kraljice Elizabete bo po napovedih priča "tišini, vzdržljivosti, nepremičnosti in kontemplaciji, kjer čas preneha obstajati," je Marina Abramović med drugim zapisala na spletni strani prizorišča in dodala, da je njena naloga, da pripravi občinstvo na to edinstveno izkušnjo.

Vexations, ki jo je leta 1893 napisal Erik Satie, velja za "eno najbolj preprostih, a napornih in zahtevnih del klasične glasbe".

Igor Levit je že med pandemijo covida-19 v živo prenašal izvedbo dela Vexations iz berlinskega studia. Poleg tega je prenašal še več deset koncertov iz svojega nemškega stanovanja, da bi poudaril izzive, s katerimi so se umetniki soočali med zaprtjem v času pandemije.

78-letna Abramovićeva velja za ikono svetovne umetnosti in je znana tudi po svojih delih, pri katerih je pogosto preizkušala svojo telesno in duševno vzdržljivost. V enem od svojih najbolj znanih zgodnjih del Ritem 0 je povabila občinstvo, naj z njo komunicira na kakršen koli način, kar je med drugim privedlo tudi do tega, da ji je nekdo ob glavi držal nabito pištolo.

Ob koncu leta bo v Galeriji Cukrarna na ogled razstava Art Vital, kjer bo predstavljeno 12-letno skupno ustvarjalno obdobje Marine Abramović in Ulayja, ki je zaznamovalo performativno in sodobno umetnost.