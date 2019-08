Nov 'razkol' v britanski kraljevi družini

Princ William in Kate ter princ Harry in Meghan.

Britanski mediji so se razpisali o novem domnevnem razkolu med tako imenovanimi fantastičnimi štirimi –Katein William ter Harry in njegova Meghan. Kajti pridobili so dokumente, na katerih je zapisano, da se dobrodelna fundacija, ki se je pred tem imenovala 'Kraljeva fundacija vojvode in vojvodinje Cambriške ter vojvode in vojvodinje Susseške', zdaj pa sta 'starejša' kraljeva zakonca iz naslova vrgla ven njun naziv, za spremembo sta plačala okoli 11 evrov.

Mnogi so še posebno zastrigli z ušesi, ker je do spremembe prišlo po le 14 mesecih, ko se je v družino primožila Meghan in so jo dodali v ime fundacije. Kraljevo fundacijo sta ustanovila William in Harry leta 2009.

Da si želita družini ločiti, se je pokazalo že z izselitvijo Harryja in Meghan iz Kensingtonske palače, nato sta se 'ločila' tudi na Instagramu, zdaj pa počasi ločujejo tudi dobrodelne fundacije, pri katerih sodelujejo.