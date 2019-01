Nov škandal: Tudi Karleušin mož ima afero z mlajšo

Duško ljubici že kupil letalsko karto

Kot pišejo srbski mediji, naj Jelena ne bi vedela nič o aferi. Ko je odjeknila novica o Jelenini aferi in ko so mediji objavili njene gole fotografije, je pevka spakirala kovčke in skupaj s hčerkama odletela k možu na Kitajsko. Ko je Jelena Dušku sporočila, da prihaja, je ta poklical Sofijo in ji javil, da ne more priti. Sofija je bila razočarana, kot navaja srbski medij, a je razumela, saj je videla, kaj se je zgodilo Jeleni.

"Ko sta se Tosić in Sofija nazadnje srečala v Beogradu, se je Jelenina afera že začela. Duško je manekenki potožil, da imata z Jeleno zakonske težave, povedal ji je vse težave, ki jih imata z ženo. Sofiji je resnično zaupal. V Beogradu sta se dogovorila, da ga bo obiskala na Kitajskem. Dva dni po dogovoru ji je sporočil, da je kupil letalsko karto za 16. januarja," je za Kurir povedal vir blizu Dušku.