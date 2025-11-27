Svetli način
Tuja scena

Nov škandal: Za solastnico organizacije Miss Universe izdan nalog za aretacijo

Bangkok, 27. 11. 2025 09.32 | Posodobljeno pred 48 minutami

Tajsko sodišče naj bi za solastnico organizacije Miss Universe izdalo nalog za aretacijo. Jakapong Anne' Jakrajutatip je osumljena goljufije, kot je prvi poročal The Independent, pa se ta ni pojavila na sodišču, kjer bi moralo sodišče odločati o njeni krivdi. Svetovni izbor, ki se je odvijal pred dnevi, so sicer spremljali številni škandali in incidenti, vključno z razgretim sporom med izvršnim direktorjem tekmovanja in zmagovalko, sicer Miss Mehike Fátimo Bosch.

Kot sta prva poročala France 24 in The Independent, je Civilno sodišče v južnem Bangkoku izdalo nalog za aretacijo Jakapong Anne' Jakrajutatip, katere podjetje JKN Global Group je solastnik licence tekmovanja, podjetnica pa je obtožena suma goljufije, ki naj bi se zgodila leta 2023.

Anne Jakkaphong Jakrajutatip, solastnica Organizacije Miss Universe
Anne Jakkaphong Jakrajutatip, solastnica Organizacije Miss Universe FOTO: Profimedia

Takrat jo je lepotni kirurg obtožil goljufije in prikrivanja informacij, ko ga je prepričevala, naj vloži v njeno podjetje, poroča France24. V izjavi za Francosko tiskovno agencijo je sodišče zapisalo:"Tožena stranka je tožnico povabila k naložbi, saj je vedela, da denarja ne bo mogla vrniti v določenem roku."

Takrat je bila Jakrajutatip obtožena goljufije, po plačilu varščine pa so ji dovolili bivanje na prostosti, a se v povezavi s primerom sedaj ni pojavila na sodišču v Bangkoku, pa poroča The Independent. Sodišče je tako samo določilo, da mora plačati 80.230 evrov odškodnine. Ker pa Anna ni sporočila, da se na sodišču ne bo pojavila, pa zdaj velja za begosumno osebo.

Lokalni mediji so kmalu zatem poročali, da naj bi že odpotovala v Mehiko, obravnavo z razsodbo pa so prestavili na 26. december. Organizacija Miss Universe je sicer v izjavi v začetku leta sporočila, da pravni postopki, ki tečejo zoper Anno, niso povezani s tekmovanjem.

Ob tem so solastnika tekmovanja Raula Rocho obtožili trgovine z drogo in orožjem. V Mehiki proti njemu teče preiskava, v okviru katere so izdali 13 nalogov za prijetje.

Letošnji izbor Miss Universe zaznamovali številni škandali

Močno je odmeval dogodek, ko je tajski predsednik organizacije Miss Grand International Nawat Itsaragrisil na predtekmovalnem dogodku javno oštel mehiško predstavnico Bosch, ker na svojih družbenih omrežjih ni objavljala promocijskih vsebin. Zaradi njegovih komentarjev je večina tekmovalk protestno zapustila dvorano in sprožila ostro gibanje zoper organizacijo lepotnega tekmovanja. Dosegle so menjavo v vodilnem vrhu. Bosch je na koncu zmagala na tekmovanju.

Odmeval je tudi padec Miss Jamajke, ki se je večer pred finalnim izborom po modni pisti sprehodila v večerni obleki, nato pa nenadoma padla z odra in se poškodovala. Kot je pozneje povedala njena družina, padec ni bil tako nedolžen, njene poškodbe pa ne tako majhne, kot je v svoji izjavi trdil predsednik organizacije. 29-letnica je zaradi posledic padca morala na zdravljenje v bolnišnico.

KOMENTARJI (3)

Prelepa Soča
27. 11. 2025 10.19
Še sreča, da so vse tekmovalke ostale žive, glede na renome vpletenih.
ODGOVORI
0 0
huperz
27. 11. 2025 09.55
Pa kdo še sploh verjame na izid tekmovanja, kjer se glasuje? 🙈 ta je nor
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
27. 11. 2025 09.36
+1
Za lepoto je treba potrpeti....
ODGOVORI
1 0
