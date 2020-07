Nov spletni izziv ameriških zvezdnikov: Ne pozabite na maske!

"Nosite to hudičevo masko," je ključnik, ki ga v zadnjih objavah uporablja vse več ameriških zvezdnikov, ki so družbena omrežja preplavili s selfiji z masko. Zavedajo se, da lahko pripomorejo k ozaveščenosti ljudi, da so maske v času pandemije resnično pomembne. Objavljanje selfijev in dodajanje novega hashtaga oziroma ključnika se je kmalu razširilo med Američane, predvsem najmlajše.

Spletni izziv je začela modna oblikovalka Tory Burch, ki si želi, da bi državljani ZDA bili bolj poslušni in uvidevni v času svetovne krize. Sledili so ji številni zvezdniki, med njimi Jennifer Aniston, Kerry Washington, Mindy Kaling, Reese Witherspoon in drugi.

Tory je na Instagramu pod fotografijo zapisala: "Prepričana sem, da vidite enako kot jaz. Številke obolelih za covidom-19 v ZDA so se povzpele na strahovito raven. Ena stvar, za katero sem prepričana, da pomaga pri preprečevanju širjenja, je, da #NositeHudičevoMasko kadarkoli ste v javnosti. Želimo zaščititi sebe in še bolj pomembno, želimo zaščititi druge. Pandemijo bomo premagali, če bomo le poskrbeli, da vsak naredi, kar mora. Nosite masko, a ne, ker je to del političnega gibanja, ker s tem rešujete življenja. Nosite hudičevo masko, da boste zaščitili najbolj ogrožene med nami in nosite hudičevo masko, ker lahko samo tako rešimo ekonomijo."