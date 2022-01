Nov spor med Jeleno Karleušo in Duškom Tošićem: ali je prišlo do fizičnega nasilja?

Na dan, ko v pravoslavni veri praznujejo božič, je na domovanju srbske zvezdnice Jelene Karleuše morala posredovati policija. Po poročanju srbskega medija Kurir.rs naj bi namreč med glasbenico in soprogom prišlo do spora, v katerem je nogometaš Duško Tošić prestopil mejo in uporabil fizično moč ter Karleuši prislonil zaušnico. Kljub temu, da pevka sprva ni želela klicati policije, je kasneje vseeno prišlo do uradnega posredovanja, pri katerem je bila Tošiću izdana prepoved približevanja, Karleuši pa ponujena zdravniška oskrba.

Dogajanje, ki je hitro napolnilo balkanske medije, pa je tekom dneva dobilo svoje nadaljevanje. Tošić je obtožbe ekskluzivno komentiral za srbski Kurir.rs ter dejal, da je do spora med njim in soprogo res da prišlo, a da pri tem ni bilo prisotno nikakršno nasilje. "Jelene nisem udaril. Niti dotaknil se je nisem. Poročena sva že dolgo, sem predan mož in oče. Najtežje mi je, zaradi ženine prijave danes sedim na policijski postaji in ne z otroki doma. Šokiran sem nad tem, kar se mi dogaja in ne morem razumeti, zakaj se je to zgodilo."

Njegove besede sta potrdila tudi odvetnika Nebojša Perović in Nikola Premović. Prvi je za srbski medij potrdil, da je Tošić tudi na policijski postaji zanikal vse obtožbe, medtem ko je Karleuša zavrnila obisk postaje.