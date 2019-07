Nov šport slavnih: izziv "brcni zamašek"

Na spletu kroži nov 'trend' – Bottle Cap Challenge oziroma izziv "brcni zamašek". Tako se mnogo ljudi na družbenih omrežjih trudi z brco, v stilu borilnih veščin, odpreti zamašek steklenice. Med prvimi sta se tega izziva lotila pevec John Mayerin igralec Jason Statham, zdaj pa se je pojavilo že kar nekaj drznih zvezdnikov, ki so se na družbenih omrežjih pohvalili, da je tudi njim uspelo opraviti izziv – ne glede na, to kakšne tehnike so se poslužili.