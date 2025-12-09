Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Nov Trumpov lapsus: dvakrat napačno izgovoril ime prijatelja Sylvestra Stallona

Washington, 09. 12. 2025 13.05 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.K.
Komentarji
41

Donald Trump se je ponovno znašel pod drobnogledom javnosti, potem ko je med slovesnostjo dvakrat narobe izrekel ime svojega prijatelja in podpornika Sylvestra Stallona, kar so nekateri označili za zaskrbljujoč vzorec kognitivnih napak.

Donald Trump, ki je v preteklosti večkrat napačno izgovoril imena svojih političnih nasprotnikov, je med slovesnostjo v Ovalni pisarni dvakrat napačno izgovoril ime svojega prijatelja in velikega podpornika Sylvestra Stallona in s tem ponovno dvignil ogromno prahu, ki se po nekaj dneh še vedno ni polegel.

Sylvester Stallone je prejel od Trumpa častno medaljo
Sylvester Stallone je prejel od Trumpa častno medaljo FOTO: Profimedia

Trump je zvezdnika filma Rocky predstavil kot svojega prijatelja, čudovito osebo, resnično spektakularno osebo in kot velikega filmskega zvezdnika. Nato ga je poimenoval "Sylvester 'Sly' Sallone", z napačnim priimkom, pa ga je nagovarjal, tudi ko mu je okoli vratu nadel medaljo. Čeprav slednji ni ugovarjal predsedniku ZDA, se njegovi napaki od tedaj posmehujejo uporabniki družbenih omrežij.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Trump je tako zmeden, da sploh ne more izgovoriti imena Sylvesterja Stallona," je eden od njih zapisal na X, drugi pa je dodal: "Trump bi moral vaditi." Tretji pa se je zbadljivo spraševal: "Tako dober prijatelj je, da niti njegovega imena ne zna pravilno izgovoriti?"

Nekateri pa so nad njegovimi pripetljaji močno zaskrbljeni. "Ta manjša napaka poudarja širši, zaskrbljujoč vzorec kognitivnih spodrsljajev sredi hudih političnih neuspehov. Spektakel je boleče trivialen, a hkrati razkrivajoč."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Eden od zloglasnih spodrsljajev se je zgodil pred kratkim, ko je mož Melanie Trump med sestankom kabineta dremal oziroma zaspal, kar so spretni uporabniki TikToka hitro obrnili sebi v prid in iz tega naredili številne smešnice.

Donald Trump Sylvester Stallone medalje podelitev viralni videoposnetki
Naslednji članek

Martha Stewart o načrtih za pogreb: Želim biti kompostirana in pokopana s konji

Naslednji članek

Kylie Jenner in Timothée Chalamet navdušila z usklajenim videzom

SORODNI ČLANKI

Katar in Panama ponujata mediacijo v sporu ZDA-Venezuela

Zelenski: Nimamo pravne pravice, da odstopimo ozemlja Rusiji

Melania Trump pred božičnimi prazniki obiskala bolne otroke

Trumpu nagrada FIFE za mir: 'Želim samo reševati življenja'

Napetosti čez Atlantik: Trump Evropi očita cenzuro in izgubo identitete

Melania Trump prižgala praznične luči na božični jelki

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (41)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Joakim
09. 12. 2025 14.07
Čakate na vsako njegovo napačno besedo kot p... na kost.
ODGOVORI
0 0
blackwizard
09. 12. 2025 14.07
+1
Stallon eden redkih igralcev, kateri se ni prodal levičarjem ( Hollywood ) .
ODGOVORI
1 0
Skunk Works
09. 12. 2025 14.05
Seveda se bo tole lahko komentiralo na polno in še čez.....NI straha da bi zaprli....
ODGOVORI
0 0
Bogo30
09. 12. 2025 14.05
+1
Tako ga klice kot podpornik in prijatelj. Nic narobe. A ce reces Zoki namest Zoran, si ret-ard?
ODGOVORI
1 0
Nidani
09. 12. 2025 14.06
No, ta je...tudi če reče Zoki...🤣
ODGOVORI
0 0
Nidani
09. 12. 2025 14.03
+0
Je pa sposoben, moramo priznati! Še nikomur ni uspelo tako raztegniti 2 4 ur...😂
ODGOVORI
1 1
Slovenska pomlad
09. 12. 2025 14.01
Res sem ponosen, da SDS podpira modrega Trumpa
ODGOVORI
0 0
rob3rt
09. 12. 2025 14.00
+1
No ja, Biden bi ga verjetno imenoval za Richarda Burtona, ali pa kakega drugega vsaj 30 let mrtvega igralca.
ODGOVORI
1 0
Skunk Works
09. 12. 2025 13.56
+1
Škoda da imamo tak retar.diran folk v Sloveniji, namesto da bi poskušali imeti kaj od tega, da imamo že drugič Slovenko v Beli hiši....Hrvati bi to nedvomno iskoristili, zato nas tudi prehitevajo po vseh kriterijih....Sicer pa človek je star 80, delovnike ima verjetno po 80 ur na teden, se fura z avionom, menja časovne pasove, ter po prihodu iz letala bistro na pamet odgovarja novinarjem različne teme...Je totalni deloholik že celo življenje...Primerjate sedaj običajne zaležane ljudi njegovih let, tak tempo bi jih ubil v 24 urah. Seveda je kdaj tudi utrujen in neskoncentriran...Podobno deluje tudi Putin, Orban, pa še nekateri resnični voditelji...To je čisto neka druga kvaliteta ljudi, daleč daleč sposobnejših od povprečnežev, ter podpovprečnežev, ki se zmrdujejo in spakujejo tukaj....Saj ni čudno da smo kjer smo, prehiteva nas balkan, in sram meje je, da sem del tega folka, vem da Baron Trump kot mlad radoveden človek, ki ga zanimajo korenine prednikov tudi bere te komentarje, in sprašuje svojo mater, zakaj jih ti ljudje (mi) tako sovražijo...Sram vas bodi....
ODGOVORI
4 3
Nidani
09. 12. 2025 13.59
-1
Trumpolini je utrujen...od samohvale verjetno...🤣
ODGOVORI
0 1
markanović
09. 12. 2025 14.00
ti si ziher bestić od @bark-a 😁😵😵😵👍👶🍼
ODGOVORI
0 0
Skunk Works
09. 12. 2025 14.03
-1
Minusi od balkanskih (za dunajske, ki vam jih je obljubil Bora Čorba, ste že zamudili priliko) konjušarev me pa res ne ganejo....Raje se brigajte da vam balkan ne pokupi še spodnje gate, saj je že tako vse njihovo...S tako mentaliteto me ne čudi...
ODGOVORI
0 1
JAZsemTI
09. 12. 2025 13.55
+1
Niso tako fit kot mislijo,da so. Še dobro, da Rocky več ne vidi in sliši tako dobro.
ODGOVORI
2 1
MarkoJur
09. 12. 2025 13.55
+5
Njegov predhodnik je bil veliko veliko slabši v tem pogledu!
ODGOVORI
5 0
proofreader
09. 12. 2025 13.55
+4
Razumem ga, zelo je aktiven pri zagotavljanju miru po svetu. In je utrujen.
ODGOVORI
4 0
BARK
09. 12. 2025 13.54
-2
no ja ....tole mal zavavjujoč članek ni tko hudo bilo plus tipon je v letih proti bidenu je rozica ...čeprav ga ne maram ker je prodan žid
ODGOVORI
0 2
markanović
09. 12. 2025 13.56
-1
no ja ... tudi mamica te ni marala, pa se te je odrekla 😁
ODGOVORI
0 1
juventina10
09. 12. 2025 13.54
-1
tukaj ni nič narobe,razen za tiste ,kateri ne vedo pravilno izgovarjati italijanskih imen.on je stallonE,in ne stalon ali staloni.
ODGOVORI
2 3
ivan z Doba
09. 12. 2025 13.53
+1
Žućo je star in ni sposoben voditi. Morda pride v Slovenijo odkar imamo subvencionirano dodatno oskrbo v domu?!
ODGOVORI
3 2
konc
09. 12. 2025 13.52
+2
Ste že pozabili na zaspanega Joškota - Joe Biden? Trump ima lahko 27 mandatov, pa ne bo skupaj spravil toliko traparij kot jih je on v tako kratkem času. Poglejte samo v kaj je spremenil Ameriko.
ODGOVORI
2 0
Yon Dan
09. 12. 2025 13.45
-2
Najbolj žalostno je, da omejeni v glavi, napolnjeno z neznanjem in lažmi, kritizirajo Trumpa. On in Putin in še nakaj članov zavezništva, so rešili človeštvo pred uničenjem, depopulacijo. Rešili so milijone ugrabljenih otrok, ki bi umrli v neverjetnih mukah, da bi se globalistična, satanisti.a elita dokopala do svojih ciljev.
ODGOVORI
3 5
fljfo
09. 12. 2025 13.51
+0
A to od satanistov vam je župnik iz prižnice povedal?
ODGOVORI
1 1
ivan z Doba
09. 12. 2025 13.55
-1
Imate na psihiatriji distop do interneta?! Pozabil si omeniti Netanjahuja! 😎
ODGOVORI
0 1
markanović
09. 12. 2025 14.02
kako je ta @ivan z doba pameten, da ga bodo ukrajinci ukradli 😁😅😂🤣😆😆😅😂🤣
ODGOVORI
0 0
galeon
09. 12. 2025 13.45
+4
Starejšim se včasih zaplete, kaj pozabijo. Trampek sprijazni se, da si nesposoben za vodenje države. Vidno na 99% izjav.
ODGOVORI
6 2
TITO50
09. 12. 2025 13.44
-6
Jaz pa ne razumem, da bo avstrijski alpinist, ki je šel po pomoč obtožen. Naj bi skupaj z partnerko čakal, da oba tam zmrzneta ?
ODGOVORI
1 7
BARK
09. 12. 2025 13.54
kje si se zdej ti najdu spet z tem ti rajši svojo glavo išči majster hahaha
ODGOVORI
0 0
Magic-G-spot
09. 12. 2025 13.59
Ti marsikaj ne razumes saj ti tito ni dal razuma ampak samo ukaze.
ODGOVORI
0 0
Rožle Patriot
09. 12. 2025 13.43
+0
Pač ga kliče po svoje ... kaj je tukaj narobe .. !!??
ODGOVORI
4 4
markanović
09. 12. 2025 13.47
+4
vsak većer si po ogledu poroćil obvezno poišći kakšno grozljivko da se pred spanjem pomiriš
ODGOVORI
4 0
mr.poper
09. 12. 2025 13.40
+8
O njegovih sposobnostih pa ,da ni dobil predsedniški položaj z lažjo in goljufijami je propadla figura ali drugače ,eden najslabših predsednikov ZDA , z imenom ZGUBA .
ODGOVORI
9 1
simc167
09. 12. 2025 13.45
+5
Ne eden, ampak prepričĺjivo najslabši v vsej zgodovini. Upajmo, da se nikoli ne ponovi
ODGOVORI
6 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385