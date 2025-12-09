Nov Trumpov lapsus: dvakrat napačno izgovoril ime prijatelja Sylvestra Stallona

Donald Trump , ki je v preteklosti večkrat napačno izgovoril imena svojih političnih nasprotnikov, je med slovesnostjo v Ovalni pisarni dvakrat napačno izgovoril ime svojega prijatelja in velikega podpornika Sylvestra Stallona in s tem ponovno dvignil ogromno prahu, ki se po nekaj dneh še vedno ni polegel.

Trump je zvezdnika filma Rocky predstavil kot svojega prijatelja, čudovito osebo, resnično spektakularno osebo in kot velikega filmskega zvezdnika. Nato ga je poimenoval "Sylvester 'Sly' Sallone", z napačnim priimkom, pa ga je nagovarjal, tudi ko mu je okoli vratu nadel medaljo. Čeprav slednji ni ugovarjal predsedniku ZDA, se njegovi napaki od tedaj posmehujejo uporabniki družbenih omrežij.

"Trump je tako zmeden, da sploh ne more izgovoriti imena Sylvesterja Stallona," je eden od njih zapisal na X, drugi pa je dodal: "Trump bi moral vaditi." Tretji pa se je zbadljivo spraševal: "Tako dober prijatelj je, da niti njegovega imena ne zna pravilno izgovoriti?"

Nekateri pa so nad njegovimi pripetljaji močno zaskrbljeni. "Ta manjša napaka poudarja širši, zaskrbljujoč vzorec kognitivnih spodrsljajev sredi hudih političnih neuspehov. Spektakel je boleče trivialen, a hkrati razkrivajoč."