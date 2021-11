Nov videospot Taylor Swift režirala igralka Blake Lively

Taylor Swift je imela pri ustvarjanju videospota za pesem I Bet You Think About Me prav posebno pomoč. Na stolček režiserke in scenaristke je namreč sedla njena dobra prijateljica, igralka Blake Lively. V videospotu, ki je dosegel že skoraj tri milijone ogledov, je poleg Taylor nastopil tudi igralec Miles Teller.

Glasbenica Taylor Swift še naprej razveseljuje svoje oboževalce. Po izdaji novega-starega albuma in krajšega filma je sedaj izdala še videospot za pesem I Bet You Think About Me, tokrat s pomočjo dobre prijateljice Blake Lively, ki je stopila v čevlje režiserke in scenaristke.

icon-expand Taylor Swift in Blake Lively sta že dlje časa prijateljici. FOTO: Profimedia

Blake se je s soprogom Ryanom Reynoldsom udeležila tudi posebne premiere ob izidu prijateljičinega albuma. Njuno prijateljstvo je tako močno, da je Swiftova v svojih pesmih celo uporabila imena otrok zvezdniškega para. Pesem I Bet You Think About Me je pevka izdala v sklopu ponovne izdaje albuma Red iz leta 2012. Glasbenica se je za ponovno izdajo albumov odločila, potem ko je njena nekdanja založba njene izvirne posnetke prodala.

icon-expand Taylor Swift, Blake Lively in Ryan Reynolds so po koncu premiere ulovili fotografi. FOTO: Profimedia