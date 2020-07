Nov videz Harryja Stylesa razdelil oboževalce

Priljubljeni pevec in član skupine One Direction se je v času karantene odločil za nenavaden videz, ki je nekatere oboževalce popolnoma očaral, spet drugi zvezdnika rotijo, da svoje brke čim prej pobrije. Fotografija je v javnost prišla, potem ko je Styles užival na počitnicah v Italiji.

Harry Styles se je odločil, da svoj zunanji videz popestri z brki v stilu 70. let prejšnjega stoletja. Fotografije z njegovega oddiha v Italiji so obkrožile svet, potem ko je obiskal lokalno prodajalno balzamičnega kisa in olivnega olja. Po nakupu je zadovoljno poziral lastnikom podjetja in s tem nehote povzročil zmedo med oboževalci. Na fotografiji je namreč videti popolnoma drugačen, kot ga je javnost vajena. Harry na sliki nosi črtasto majico in retro sončna očala, ravno brki pa so tisti, ki pevca vizualno prestavijo v pretekli čas.

Odzivi oboževalcev na njegov novi videz so bili različni. Nekateri, ki so navdušeni, so njegov videz komentirali tako: "Harry Styles z brki je povsem nov nivo moškega, za katerega niti nisem vedel, da obstaja." Spet drug je zapisal: "Harryjevi brki so rešili leto 2020."Manj navdušeni pa so postregli s komentarji kot:"Harry in njegovi brki so samo še eden od udarcev, ki nam jih je zadalo letošnje leto. Ne čutim več bolečine, temveč samo trpljenje."

