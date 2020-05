Nov videz: 'Khloe je tako naličena, da je ne prepoznam več'

Khloe Kardashian je s svojimi oboževalci in sledilci na družbenih omrežjih delila fotografije svoje nove pričeske. 35-letna zvezdnica si je omislila novo barvo las, in sicer kombinacijo rjave in blond. Nekateri so celo dejali, da je na fotografijah videti bolje kot kadar koli prej in da je zelo fit.

Kardashianova ni podrobno opisala, zakaj se je odločila za to izrazito preobrazbo. Vendar je v komentarjih enemu oboževalcu povedala, da je enostavno "potrebovala malo spremembe."