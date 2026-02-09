Nov zvezdniški par: Kim Kardashian in Lewis Hamilton skupaj na Super Bowlu

Kim Kardashian in Lewis Hamilton sta po številnih ugibanjih o tem, ali je na obzorju novo romantično razmerje, s skupnim ogledom Super Bowla dala jasno vedeti, da se med njima nekaj plete. 45-letnica in štiri leta mlajši dirkač F1 sta si finalno tekmo Nacionalne nogometne lige Združenih držav Amerike na stadionu Levi's ogledala v izjemno dragi VIP-loži s svojimi zvezdniškimi prijatelji. Zanjo so namreč odšteli več kot 1,2 milijona evrov.

Kim Kardashian in Lewis Hamilton FOTO: Profimedia

Govorice, da sta zvezdnika, ki sta prijatelja že vrsto let, v romantičnem razmerju, so se sprožile, potem ko sta bila prejšnji teden skupaj opažena pred pariškim hotelom. "To je bilo romantično srečanje," je vir povedal za People in razkril, da je par v Francijo priletel z zasebnim letalom iz Združenega kraljestva.

Kim Kardashian o zvezah: Nisem imela časa

Po ločitvi od Kanyeja Westa leta 2022 je imela Kim javno razmerje s Petom Davidsonom, govorilo pa se je tudi, da se sestaja z zvezdnikom NFL-a Odellom Beckhamom ml.. Med gostovanjem v podkastu Khloé in Wonder Land prejšnji mesec je zvezdnica razkrila, da preteklo leto ni imela nobenega razmerja in se je namesto tega osredotočila na svoje štiri otroke. "Preprosto čutim, da me moji otroci potrebujejo," je dejala in dodala: "Res je težko, ko jih moram vsak večer spraviti spat. Zbudim jih. Peljem jih v šolo. Pripravim jih. Spijo v moji postelji. Nisem imela časa in to mi je v redu."

Zvezdnica resničnostnih šovov je tedaj razkrila tudi kriterije, ki jih išče pri bodočem partnerju. "Dobra morala in vrednote ... Mirna in zanesljiva oseba in da prevzema odgovornost. Mislim, da je to zame najpomembnejša stvar." Hamilton pa je bil med letoma 2007 in 2015 v občasni zvezi z Nicole Scherzinger. V preteklosti so ga povezovali tudi z Rihanno, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Shakiro in drugimi znanimi lepoticami.