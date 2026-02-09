Naslovnica
Tuja scena

Nov zvezdniški par: Kim Kardashian in Lewis Hamilton skupaj na Super Bowlu

Santa Clara, 09. 02. 2026 15.00

Avtor:
E.K.
Kim Kardashian in Lewis Hamilton

Kim Kardashian in Lewis Hamilton svoje naklonjenosti očitno ne skrivata več. Skupaj sta si namreč v razkošni VIP-loži ogledala Super Bowl in s tem še dodatno podžgala zanimanje javnosti. Govorice o tem, da se med njima plete nekaj več, so se pojavile pred nekaj dnevi, ko so ju opazili na srečanju v enem od pariških hotelov, kamor naj bi iz Združenega kraljestva prispela z zasebnim letalom.

Kim Kardashian in Lewis Hamilton sta po številnih ugibanjih o tem, ali je na obzorju novo romantično razmerje, s skupnim ogledom Super Bowla dala jasno vedeti, da se med njima nekaj plete. 45-letnica in štiri leta mlajši dirkač F1 sta si finalno tekmo Nacionalne nogometne lige Združenih držav Amerike na stadionu Levi's ogledala v izjemno dragi VIP-loži s svojimi zvezdniškimi prijatelji. Zanjo so namreč odšteli več kot 1,2 milijona evrov.

Kim Kardashian in Lewis Hamilton
Kim Kardashian in Lewis Hamilton
FOTO: Profimedia

Govorice, da sta zvezdnika, ki sta prijatelja že vrsto let, v romantičnem razmerju, so se sprožile, potem ko sta bila prejšnji teden skupaj opažena pred pariškim hotelom. "To je bilo romantično srečanje," je vir povedal za People in razkril, da je par v Francijo priletel z zasebnim letalom iz Združenega kraljestva.

Preberi še Se Kim Kardashian res sestaja z Lewisom Hamiltonom?

Kim Kardashian o zvezah: Nisem imela časa

Po ločitvi od Kanyeja Westa leta 2022 je imela Kim javno razmerje s Petom Davidsonom, govorilo pa se je tudi, da se sestaja z zvezdnikom NFL-a Odellom Beckhamom ml.. Med gostovanjem v podkastu Khloé in Wonder Land prejšnji mesec je zvezdnica razkrila, da preteklo leto ni imela nobenega razmerja in se je namesto tega osredotočila na svoje štiri otroke. "Preprosto čutim, da me moji otroci potrebujejo," je dejala in dodala: "Res je težko, ko jih moram vsak večer spraviti spat. Zbudim jih. Peljem jih v šolo. Pripravim jih. Spijo v moji postelji. Nisem imela časa in to mi je v redu."

Preberi še Kaj Kim Kardashian privlači in kaj odvrača pri moških?

Zvezdnica resničnostnih šovov je tedaj razkrila tudi kriterije, ki jih išče pri bodočem partnerju. "Dobra morala in vrednote ... Mirna in zanesljiva oseba in da prevzema odgovornost. Mislim, da je to zame najpomembnejša stvar."

Hamilton pa je bil med letoma 2007 in 2015 v občasni zvezi z Nicole Scherzinger. V preteklosti so ga povezovali tudi z Rihanno, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Shakiro in drugimi znanimi lepoticami.

Razlagalnik

Super Bowl je letni prvenstveni dvoboj lige ameriškega nogometa (NFL) v Združenih državah Amerike. Velja za enega najbolj gledanih športnih dogodkov na svetu, znan pa je tudi po spektakularnih polčasnih nastopih, ki jih običajno izvedejo največje glasbene zvezde.

Lewis Hamilton je britanski dirkač Formule 1, ki velja za enega najuspešnejših dirkačev v zgodovini tega športa. Sedemkratni je svetovni prvak Formule 1, izenačen z Michaelom Schumacherjem. S svojo kariero v F1 je zaslovel po vsem svetu in postal ikona v svetu motošporta.

Kanye West, sedaj znan kot Ye, je ameriški raper, pevec, tekstopisec, glasbeni producent in modni oblikovalec. Je ena najvplivnejših osebnosti v sodobni glasbi in kulturi, znan po svojem eksperimentalnem pristopu k glasbi in izjavah, ki pogosto sprožajo polemike.


Kim Kardashian Lewis Hamilton Super Bowl zveza razmerje

Slavni Trumpov podpornik Jake Paul javno pozval k negledanju Super Bowla

bibaleze
