Nov zvezdniški parček: Reba McEntire in Rex Linn srečna skupaj

Legendarna country pevka je pri 65 letih znova zaljubljena. Srečo je našla z dve leti mlajšim igralcem, ki ga javnost pozna iz serije CSI: Miami. Pred tem je bila poročena dvakrat, letos pa se je odločila, da bo dala ljubezni novo priložnost. Z Linnom je v resni zvezi že pol leta, ob strani pa ji je stal tudi, ko se je poslovila od mame.

Reba McEntireje pred kratkim razkrila lepo novico. V svoji pogovorni oddaji Living and Learning, do katere lahko uporabniki dostopajo prek spleta, je sovoditeljici Melissi Peterman priznala, da se je v tem letu znova podala v svet zmenkarij. Januarja se je odzvala povabilu na romantično večerjo, idilične prve trenutke zveze pa je kmalu presekala pandemija, zato je Reba stik z novo ljubeznijo vzdrževala prek sporočil in komunikacijskih aplikacij.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zdaj je z igralcem Rexom Linnom,ki se je pojavil tudi v televizijskih serijah Mladi Sheldon in Better call Saul, v resnem razmerju, zveza pa ji pomeni veliko: ''Lepo je imeti nekoga za pogovor, nekoga, s katerim se lahko smejiš, pogovarjaš o tem, kaj se dogaja po svetu. Pogosto se pogovarjava o preteklosti, o družini, smešnih zgodbah, o tem, kako se najini karieri prepletata, njegova igralska pot me namreč zelo zanima.''Pevka pravi, da se imata lepo ob tem, ko se šele spoznavata: ''Karkoli se bo zgodilo v prihodnosti, se bo. Sva zelo stabilna, za nama je dobrih šest mesecev in veselim se tega, kar prihaja.'' Že januarja je rojeni Teksašan na družbenem omrežju Instagram objavil njuno skupno fotografijo. Po prvem zmenku je igralec pevki stal ob strani, ko ji je umrla mama Jacqueline. Linn je takrat žalujoči družini v Oklahomo poslal več paketov hrane, Reba pa je o tej gesti povedala: ''Že takrat mi je dal vedeti, da mu je mar. Ne samo zame, temveč tudi za mojo družino.''

icon-expand Reba McEntire FOTO: Profimedia