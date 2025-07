Nova afera? Osramočeni Byron 20-letnici domnevno plačeval za eksplicitno vsebino

Dober teden dni po odmevnem razkritju afere zdaj že nekdanjega direktorja tehnološkega podjetja Astronomer Andyja Byrona in vodje kadrovske službe v istem podjetju Kristin Cabot , so za 51-letnika na obzorju že nove težave. Byronova odtujena soproga Megan Kerrigan , ki je z družbenih omrežij že odstranila njegov priimek, naj bi z javnostjo delila posnetke zaslona pogovora med njenim soprogom in 20-letno zvezdnico platforme OnlyFans Sophie Rain .

Sodeč po posnetkih zaslona, ki so zaokrožili po spletu, naj bi nekdanji direktor plačal tudi do 34 tisočakov za eksplicitno vsebino 20-letnice, ki mu je v pogovoru zaupala, "da je večina njenih strank poročenih moških".

Osramočeni Byron se na nov škandal še ni odzval, ustvarjalka eksplicitnih vsebin pa je za The Blast dejala: "Ne morem komentirati, kdo so moje stranke in donatorji, ampak ta situacija je tako nora. Kot kristijanka ne odobravam takšnega vedenja. Ne razkrivam svojih donatorjev, ampak sem tukaj za njegovo ženo, če v teh časih potrebuje prijatelja. Vem, da je to lahko težko. Če ima v tem negotovem času kakršne koli težave, se lahko obrne name. Rada bi se pogovorila z njo in jo pomirila, da je ta tip le ovira na poti." 20-letna Sophie je dodala, da je velika fenica skupine Coldplay in da je "vesela", da se je to zgodilo. "Prešuštniki so najslabši ljudje na svetu. Aplavz Chrisu Martinu, da jih je vključil v šov."