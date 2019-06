Nova afera: Za vsem tem stoji oče, ki se z mano bori za skrbništvo

Pred dnevi so srbske medije polnile nove eksplicitne fotografije priljubljene hrvaške pevke Severine . Na začetku junija so ji namreč vdrli v telefon in ji ukradli zasebne fotografije, na katerih pozira tudi zgoraj brez. Potem ko njene fotografije polnijo naslovnice srbskih rumenih časopisov, se je razpisala na svojih družbenih omrežjih in dopisala, da ljudem, ki ji želijo škoditi, ne namerava posvečati veliko pozornosti, saj si je ne zaslužijo.

Severina s kančkom sarkazma: Ali ni drugih, svežih informacij?

"Zgodaj zjutraj me kličejo prijatelji zaradi vsakodnevnih člankov z 'novimi preverjenimi' informacijami o meni v 'svetovnih' medijih rumene scene. In tako se začne moje jutro. Jutro, ki ga je organizirala oseba, ki se z mano bori na sodišču za enakopravno skrbništvo nad sinom. A očitno se ne bori le na sodišču, ampak tudi zunaj njega, in to na vse dovoljene in nedovoljene načine. Vse to dela, ker naj bi se 'boril za zaščito mladoletnega otroka',"je zapisala hrvaška pevka in dopisala, da za vsem tem najverjetneje stoji oče, ki se bori za najboljše interese otroka, in sicer tako, da o njej širi laži in ji otežuje življenje z dejanji, kot je bilo zadnje – vdor v zasebnost, vdor v telefon: "Medijem daje informacije, da ne morem zanositi, da se ločujem, jim pošilja moje fotografije ..."

Dopisala je, da se identificira kot pevka, da se ukvarja z glasbo in da nima nobenih informacij o osebi, ki je vdrla v njen telefon: "Nimam pojma, koga so aretirali ali kdaj in kje naj bi ta oseba bila. Fotografije so bile objavljene že pred nekaj časa."S sarkastičnim tonom je dodala, da ne razume, ali mediji v vsem tem času še niso prišli do bolj svežih informacij o njej ali kakšni drugi zvezdi, da bi s tem zabavali javnost in dobre ljudi. "Vse, kar želim vedeti, je, kdo je vdrl v moj telefon in kdo naroča takšne nezakonite stvari in postopke," je zapisala in za konec dodala, "ker imam izpolnjeno zasebno in poslovno življenje, se ne bom ukvarjala s tožbami proti takšnim, ki si ne zaslužijo pozornosti. V prostem času sem običajna ženska in mama. Kakor pravi moja pesem: 'Nisam ja loša, ti si loš ...' (Nisem jaz slaba, ti si slab, op. a.)."