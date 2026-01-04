Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Nova biografija o največji tekmici Coco Chanel

München, 04. 01. 2026 11.58 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M. STA
Elsa Schiaparelli

Nemška pisateljica Michaela Karl v najnovejši biografiji italijanske modne oblikovalke Else Schiaparelli pripoveduje o življenju Chaneline tekmice, njenem stilu in trajnem vplivu. Moda Schiaparelli velja za elegantno, nekonvencionalno in ekstravagantno, njena ustvarjalka pa za razliko od Coco Chanel širši javnosti ostaja skoraj neznana.

Avtorica Michaela Karl s svojo zanimivo biografijo o kreativni Italijanki, ki je živela med letoma 1890 in 1973, po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zapolnjuje prav to vrzel. Naslov biografije Kluge Frauen bezahlen ihre Kleider selbst (Pametne ženske si same kupujejo svoja oblačila) povzema citat Else Schiaparelli, v katerem se odraža njena filozofija: modo je ustvarjala za samozavestne, moderne in neodvisne ženske.

Elsa Schiaparelli
Elsa Schiaparelli
FOTO: Profimedia

Biografija ne ostane zgolj na površini in ni ujeta v bleščečem svetu mode, ampak skrbno umesti življenje Schiaparelli tudi v politične, gospodarske in družbene okoliščine njenega časa.

Če je bila moda francoske modne oblikovalke Coco Chanel (1883–1971) zaznamovana z zadržanostjo in pragmatičnostjo, so bili modni kosi Schiaparelli vedno opazni, včasih skorajda že kričeči. Konkurenca s Chanel je zaznamovala skoraj celotno njeno kariero, na koncu pa je slavila Francozinja, ki jo poznajo tudi tisti, ki jim je za modo malo mar. Je pa bila Schiaparelli tista, ki je kot prva na modni brvi vidno vlogo namenila kombinezonom in bolerom, zadrgam ter torbam, ki se nosijo prek ramen.

S kreacijo modne hiše Schiaparelli je na inavguraciji nekdanjega predsednika ZDA Joeja Bidna navdušila pop zvezdnica Lady Gaga, prav tako tudi igralka Sandra Hüller na podelitvi oskarjev leta 2024.

Elsa Schiaparelli biografija Coco Chanel moda

Prve fotografije zaroke frontmana zasedbe Måneskin

SORODNI ČLANKI

Cardi B razkrila vsebino 'gromozanske' Chanelove torbe

Kylie Jenner v vintage Chanel kopalkah za vrtoglavo ceno

Je Coco formulo za ikonični parfum Chanel No. 5 dobila pri Katarini Veliki?

Poslovil se je modni oblikovalec Karl Lagerfeld

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Vzgojene kot atrakcija: izgubljeno otroštvo slavnih petorčic
Otroci in mraz: kaj pravijo pediatri
Otroci in mraz: kaj pravijo pediatri
Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona
Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona
Ni je več, a je povsod: igralka o življenju po izgubi mame
Ni je več, a je povsod: igralka o življenju po izgubi mame
zadovoljna
Portal
Razhod po skoraj 10 letih razmerja
Tedenski horoskop: Dvojčki bodo iskreni, levom se obeta bližina
Tedenski horoskop: Dvojčki bodo iskreni, levom se obeta bližina
Visoka starostna razlika ju ne bo ločila
Visoka starostna razlika ju ne bo ločila
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi potrebujejo počitek
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi potrebujejo počitek
vizita
Portal
Nova raziskava razkriva, da lahko vadba med hujšanjem ohranja mišice mladostne
Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?
Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?
Bi lahko česnovo ustno vodico kmalu razglasili za novi zlati standard?
Bi lahko česnovo ustno vodico kmalu razglasili za novi zlati standard?
Presenetljive zdravstvene koristi redne spolnosti
Presenetljive zdravstvene koristi redne spolnosti
cekin
Portal
Buffett razkriva finančne strategije, ki lahko izboljšajo vaše odločitve v letu 2026
Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
V letu 2026 bodo poplačali dolgove
V letu 2026 bodo poplačali dolgove
moskisvet
Portal
Ženska, ki je ljubezen čutila močneje kot kdorkoli drug
Zakaj večina moških pri novoletnih zaobljubah "pogrne na celi črti"?
Zakaj večina moških pri novoletnih zaobljubah "pogrne na celi črti"?
Kaj je Slovencem najpomembneje pri nakupu avtomobila?
Kaj je Slovencem najpomembneje pri nakupu avtomobila?
Ste po obroku vedno utrujeni? To vam lahko pomaga
Ste po obroku vedno utrujeni? To vam lahko pomaga
dominvrt
Portal
Kako zaščititi psa pred mrazom, soljo in razpokanimi tačkami?
10 zanimivih dejstev o drevesih
10 zanimivih dejstev o drevesih
Januarja ne pozabite na to vrtno opravilo
Januarja ne pozabite na to vrtno opravilo
Čisto in sveže perilo v trenutku? Odkrijte, kako izkoristiti hitro pranje
Čisto in sveže perilo v trenutku? Odkrijte, kako izkoristiti hitro pranje
okusno
Portal
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Slastno zimsko kosilo iz pečice
Slastno zimsko kosilo iz pečice
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
voyo
Portal
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425