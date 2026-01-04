Nova biografija o največji tekmici Coco Chanel

Avtorica Michaela Karl s svojo zanimivo biografijo o kreativni Italijanki, ki je živela med letoma 1890 in 1973, po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zapolnjuje prav to vrzel. Naslov biografije Kluge Frauen bezahlen ihre Kleider selbst (Pametne ženske si same kupujejo svoja oblačila) povzema citat Else Schiaparelli , v katerem se odraža njena filozofija: modo je ustvarjala za samozavestne, moderne in neodvisne ženske.

Biografija ne ostane zgolj na površini in ni ujeta v bleščečem svetu mode, ampak skrbno umesti življenje Schiaparelli tudi v politične, gospodarske in družbene okoliščine njenega časa.

Če je bila moda francoske modne oblikovalke Coco Chanel (1883–1971) zaznamovana z zadržanostjo in pragmatičnostjo, so bili modni kosi Schiaparelli vedno opazni, včasih skorajda že kričeči. Konkurenca s Chanel je zaznamovala skoraj celotno njeno kariero, na koncu pa je slavila Francozinja, ki jo poznajo tudi tisti, ki jim je za modo malo mar. Je pa bila Schiaparelli tista, ki je kot prva na modni brvi vidno vlogo namenila kombinezonom in bolerom, zadrgam ter torbam, ki se nosijo prek ramen.

S kreacijo modne hiše Schiaparelli je na inavguraciji nekdanjega predsednika ZDA Joeja Bidna navdušila pop zvezdnica Lady Gaga, prav tako tudi igralka Sandra Hüller na podelitvi oskarjev leta 2024.