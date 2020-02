Billie Eilish v novi Bondovi naslovni pesmi ostaja zvesta sama sebi

18-letna glasbenica Billie Eilish, ki si je v zelo kratkem času ustvarila uspešno glasbeno kariero, je zdaj svoj talent delila tudi s svetom filma. Kot smo že poročali, je bila pevki dodeljena čast, da za prihajajoči Bondov film Ni čas za smrt (No Time to Die)ustvari naslovno pesem. Novico je naznanila že pred mesecem dni, zdaj pa je končno ugledala luč sveta.

No Time to Diesta ustvarila skupaj z bratom Finneasom O'Connllom in kljub temu da subtilno budi spomin na Bondove naslovne pesmi iz 60. let prejšnjega stoletja, ostaja v pevkinem unikatnem skrivnostnem in 'šepetajočem' slogu. Oboževalcem dobro poznani občutek, da gre za Bondovo pesem, ustvarja naraščajoča intenzivnost orkestra v ozadju, za katerega sta aranžma pripravila Hans Zimmerin Matt Dunkley. V pesmi pa je svoj kitarski talent posodil tudi Johnny Marr, legendarni kitarist glasbene skupine The Smiths.