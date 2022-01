Nova članica ameriške predsedniške družine: Spoznajte Willow

In kako se je predsedniška družina sploh odločila za novo ljubljenko? "Mačka, ki prihaja s kmetije v Pensilvaniji, je med obiskom prve dame skočila na oder in jo zmotila med govorom. To očitno ni naredilo velikega vtisa zgolj na doktorico Biden, ampak tudi na lastnika, ki je mačko zaradi očitne povezave podaril predsedniški družini," je zgodbo o novi hišni ljubljenki pojasnil tiskovni sekretar prve dame, Michael LaRosa .

Willow se je tako v najbolj znani ameriški hiši pridružila nemškemu ovčarju Commanderju, ki sta ga predsedniku po smrti 13-letnega nemškega ovčarja Champa podarila brat James in svakinja Sara Biden. "Z nami je bil v najsrečnejših in najbolj žalostnih trenutkih, občutil je vsa naša neizrečena čustva in občutke. Radi imamo svojega prijaznega, dobrega fanta in vedno ga bomo pogrešali," sta ob izgubi Champa za javnost sporočila zakonca Biden in dodala: "Čeprav je Champova moč v zadnjih mesecih usihala, je vsakič, ko sva vstopila v sobo, takoj vstal, začel mahati z repom in nama dal znak, da bi rad, da ga čehljava za ušesi ali po trebuhu."