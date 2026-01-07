Nova drama v Hollywoodu: Klub toksičnih mamic

Igralka Ashley Tisdale, ki se je septembra 2024 razveselila drugega otroka, je leta 2021 javno spregovorila o prednostih druženja z mamicami, ki so ji po rojstvu prve hčerke nudile veliko podpore in dragocene nasvete. 40-letnica pa po štirih letih ni več enakega mnenja, saj je nedavno razkrila, da se je dinamika med prijateljicami spremenila, spominjala pa jo je na srednješolske dni in skupinice, med katerimi so zlobna dekleta, zaradi katerih se je počutila, kot bi zmrznila, čeprav je preživljala zelo čustven čas po rojstvu drugorojenke.

Ashley Tisdale noče biti članica 'Kluba toksičnih mamic'. FOTO: Profimedia

Zvezdnica je najprej o tem pisala na svojem blogu, pozneje pa spregovorila še v daljšem zapisu za The Cut, kjer je razkrila, da je zaradi njenih besed o tem, kako se lahko druženja mamic spremenijo v zelo toksična, njen telefon skorajda pregorel, saj so ji pisale mnoge mlade mamice s podobnimi izkušnjami. Kot je povedala 40-letna igralka, so se v njenem primeru nekatere mamice začele družiti brez nje, sama pa je zaradi tega čutila distanco med seboj in njimi na dogodkih, ki so se jih udeležile vse. "Počutila sem se izločeno iz skupine in opazila vse načine, na katere so me izključevale," je dejala in pripomnila, da je enako dinamiko začutila že v preteklosti, ko se je enako zgodilo neki drugi mamici, ki je bila del skupine.

"Zdi se, da ta skupina sledi vzorcu, da zmeraj izključi eno od mamic, tokrat pa sem bila to jaz. Vse skupaj je v meni obudilo znane občutke, za katere sem mislila, da sem jih pustila za seboj že pred leti in morda nisem dovolj pomembna," je dejala in dodala, da je sčasoma zapustila skupino, članicam pa poslala sporočilo, v katerem je pojasnila, da vse skupaj preveč spominja na srednješolske čase. Igralka je razkrila, da sporočilo ni bilo najbolje sprejeto, čeprav so nekatere nekdanje prijateljice skušale zgladiti spor, ob tem pa pristavila, da jih nima za slabe ljudi, a se ji dinamika ni več zdela zdrava in pozitivna, kljub temu pa izpostavila eno od njih, za katero so njeni sledilci takoj poskušali ugotoviti identiteto, saj je bilo javno znano, kdo so bile zvezdnice, s katerimi se je 40-letnica v zadnjih letih družila.

Kdo so mamice, s katerimi se je družila?

Čeprav igralka članic skupine, ki jih je opisala kot toksične, ni želela imenovati, pa so njeni oboževalci hitro izbrskali, da so bile med njimi druge zvezdniške mamice. Igralke Hilary Duff, Mandy Moore in Meghan Trainor naj bi bile med tistimi, s katerimi se je Tisdale družila še vse do decembra leta 2024, ko je bila objavljena zadnja njihova skupna fotografija.

Hilary Duff in Matthew Koma FOTO: Profimedia