Nova družinska fotografija noseče Meghan Markle

Princ Harry in Meghan Markle bosta dobila hčerko.

"Kako lepe novice ob praznovanju mednarodnega dneva žena! Čestitke mojima prijateljema in dobrodošel v klubu 'očetov deklic', Harry," je zapisal Misan, ob tem pa objavil črno-belo fotografijo srečne družine, na kateri noseča Meghan k sebi stiska sina, Harry pa jo objema. Na fotografiji se jasno vidi tudi njen lepo zaobljen nosečniški trebušček, slavna mamica pa kar žari od sreče.

Priznani fotograf Misan Harriman je današnji praznik žensk obeležil tako, da je na svojem profilu na Instagramu delil novo fotografijo družine princa Harryja in Meghan Markle . Po tem, ko sta zakonca v odmevnem intervjuju z Oprah Winfrey razkrila, da bo njun sin Archie poleti dobil sestrico, je bila priložnost za objavo nove fotografije več kot na mestu.

Spomnimo: Meghan in Harry sta svojega dolgoletnega prijatelja, priznanega fotografa Misana Harrimana,izbrala že pred tedni, saj ju je fotografiral, ko sta na valentinovo sporočila veselo novico, da pričakujeta drugega otroka. To sta storila s črno-belo fotografijo, na kateri nasmejana in bosa ležita na travi, Meghan v Harryjevem naročju. Medtem ko jo zaljubljeno gleda, ima roko na njenem nosečniškem trebuščku.

"Meg, bil sem na vajini poroki in bil sem priča temu, kako se je ta ljubezenska zgodba začela. Moja prijateljica, kako sem vesel in počaščen, da sem jo lahko ujel, kako raste. Vojvodi Susseškemu in vojvodinji Susseški čestitam ob tej veseli novici," je zapisal prejšnji mesec ob tej veseli novici na dan ljubezni.

Meghan je sicer novembra lani razkrila, da je imela v juliju spontani splav. "Ko sem držala svojega prvorojenca, sem vedela, da izgubljam svojega drugega otroka," je razkrila bralcem enega od ameriških časnikov. Opisala je izkušnjo in dodala, da je dogodek popolnoma zlomil tudi njenega moža. Zdaj se je družinici znova nasmehnila sreča.