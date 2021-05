Nova fotografija dvoletnega Archieja

Čeprav 39-letna Meghan Markle in 36-letni princ Harry uradno nista več del kraljeve družine (ne opravljata kraljevih dolžnosti), pa sta vseeno obdržala nekatere tradicije. Ena teh je, da kraljeva družina ob rojstnih dnevih svojih članov z javnostjo deli nove fotografije. Tako kot sta na primer Kate Middleton in princ William pred dnevi delila novo fotografijo svoje hčerke Charlotte , ki je dopolnila 6 let, sta zdaj podobno storila tudi Meghan in Harry. Na spletni strani svoje dobrodelne fundacije Archewell sta objavila novo črno-belo fotografijo svojega sina Archieja, ki je včeraj, 6. maja, dopolnil 2 leti.

Sinov rojstni dan pa sta izkoristila kot priložnost, da spodbudita zbiranje denarja za cepivo proti covidu-19 za ljudi v revnejših, manj razvitih državah.

"Letos svet nadaljuje pot do okrevanja po covidu-19. Kljub temu se številne družine še vedno spopadajo z vplivom te pandemije. Čeprav so nekateri kraji na robu okrevanja, marsikje po svetu skupnosti še naprej trpijo. Morda se nam zdi, da je normalno življenje za vogalom, vendar se moramo zavedati, da se v večjem delu sveta, zlasti v državah v razvoju, učinkovita distribucija cepiv še ni začela,"je zapisal par.

"Ne moreva si zamisliti boljšega načina, da bi počastili rojstni dan najinega sina, kot s pomočjo državam in ljudem. Če vsi pokažemo sočutje do tistih, ki jih poznamo, in tistih, ki jih ne poznamo, lahko naredimo veliko. Že majhen prispevek ima lahko pomemben učinek. Skupaj se lahko dvignemo, zaščitimo in skrbimo drug za drugega,"sta dodala Meghan in Harry.