Nova fotografija sina Meghan Markle in princa Harryja osvojila svet: Prekrasen je!

Čeprav Meghan Markle in princ Harry skrbno varujeta zasebnost svojih dveh otrok, triletnega Archieja in enoletne Lilibet, jima je tokrat nekako spodletelo. Internet in družbena omrežja je namreč preplavila fotografija posnetka video pogovora, na kateri je v družbi mame Meghan in babice Dorie Ragland tudi Archie.

Triletni sin Meghan Markle in princa Harryja, Archie, ki se le redko pojavlja v javnosti, starša pa skrbno varujeta njegovo zasebnost tudi na uradnih fotografijah, se je pojavil na fotografiji posnetka zaslona video pogovora, na kateri sedi v materinem naročju, družbo pa jima dela še prinčeva babica Doria Ragland. icon-expand Archie, Meghan Markle in babica FOTO: Twitter Trio se je skupaj pojavil v video pogovoru z Jotako Eaddy, ustanoviteljico in izvršno direktorico podjetja za svetovanje Full Circle Strategies, poroča The Sun. V video klicu je sodelovala tudi politična strateginja Donna Brazile, fotografijo pa je delila univerzitetna profesorica Duchess Harris, ki se ukvarja z ameriškimi študijami in feminizmom. O čem so se pogovarjali, ni znano. PREBERI ŠE Archie je princ, kralj Karel v nagovoru omenil tudi Harryja in Meghan Archie se le redko pojavlja v javnosti, odkar je bil maja 2019 rojen, pa sta Harry in Meghan delila le nekaj njegovih fotografij. Na fotografijo so se hitro odzvali oboževalci kraljeve družine, ki so nad Archiejem navdušeni. "Res je srčkan!" je zapisala neka sledilka, sledilec pa je ob naštevanju oseb na fotografiji dodal: "Prekrasen je!"