Nova fotografija sinov Britney Spears

Fotografije sinov Britney Spears na družbenih omrežjih so prava redkost, zato je najnovejša objava Eddieja Moralesa, zelo dobrega prijatelja njunega očeta Kevina Federlina, pritegnila toliko več zanimanja. Eddie je namreč na svojem profilu na Instagramu delil dve simpatični fotografiji, na katerih pozira v družbi pevkinih sinov, 16-letnega Seana Prestona in 15-letnega Jaydena. Najstnika sta na posnetku nasmejana, Eddie pa ju je naslovil z besedo moja ''nečaka'' in se zahvalil, da je v težkih časih v njuni družbi.

"V žalostnih časih, ko veš, da imaš #družino, se res splača živeti," je zapisal pod svojo objavo, v kateri se je med drugim spominjal, kako hitro beži čas in kako sta bila nekoč manjša od njegovih rok. Za konec pa je še dodal: "Rad te imam bratec Kevin Fedeline."

Morales, ki je izvršni direktor Movision Entertainmenta, je v objavi delil tudi videoposnetek Jaydena, na katerem lahko vidimo fanta, kako igra na klavir in prepoznamo njegov izjemni glasbeni talent."Zdaj bo svet videl, kako izjemnega očeta imaš," je Morales zapisal o 43-letnem Federlinu, ki se je od 39-letne Spearsove ločil leta 2007.