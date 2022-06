Nova izbranka Ioana Gruffudda v videu objokana zaradi bolečin

Novo dekle igralca Ioana Gruffudda, Bianca Wallace, je na družbenem omrežju objavila čustven videoposnetek, na katerem joka od bolečin, ki ji jih povzroča multiplaskleroza. Posnetek je objavila le nekaj ur po tem, ko je tudi odtujena žena njenega izbranca delila podrobnosti o kroničnih bolečinah, ki jih trpi že več let.

Nova izbranka igralca Ioana Gruffudda je na družbenem omrežju delila videoposnetek, na katerem v solzah deli podrobnosti o diagnozi multipleskleroze in bolečinah, ki ji jih ta povzroča. Gruffudd je zvezo z igralko Bianco Wallace potrdil leta 2021, ko je tudi vložil vlogo za ločitev od dolgoletne žene, igralke Alice Evans.

icon-expand Bianca Wallace FOTO: Instagram

Da se Gruffudd in Evansova nista razšla v najboljših odnosih, je jasno že nekaj časa, saj je zvezdnik proti odtujeni ženi, s katero bijeta grdo ločitveno bitko, vložil tudi prepoved približevanja. Sedaj pa je nekaj prahu dvignila tudi objava njegove 30-letne izbranke, ki je na družbenem omrežju Instagram objavila videoposnetek, na katerem joka od bolečin, to pa je storila le nekaj ur za Evansovo, ki je v svoji objavi podrobneje razložila, da že dlje časa trpi kronične bolečine.

Bianca je svoje vsakodnevne bolečine opisala ob svetovnem dnevu multipleskleroze, sledilcem pa je priznala, da njene noge ne delujejo, kot bi morale. "Zelo realna in ranljiva bom, saj vam želim pokazati, kaj se v resnici dogaja. Čas med julijem 2018 in oktobrom 2019 je bila zame res grozen, saj še nisem našla učinkovitih terapij, ki bi mi pomagale. Takrat sem večino časa preživela v postelji in rentgenskih napravah," je zapisala v obsežnem zapisu, ki ga je delila s svojimi sledilci.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Skoraj v trenutku sta bila prizadeta moj spomin in kognitivno zaznavanje. Vse se je zgodilo v zelo kratkem času in zelo intenzivno, saj sem v enem letu in treh mesecih doživela 10 napadov," je zapisala in dodala: "Tudi nevrologa sem le s težavo obveščala o svojem stanju, saj sem imela težave s spominom, on pa mi je predlagal, naj začnem snemati videodnevnik. Danes bom zaradi ozaveščanja o tej bolezni delila nekaj izsekov teh dnevnikov."

"Naučila sem se sprejemati dejstvo, da moje življenje ni preprosto, da se bom srečala z veliko fizičnimi izzivi, da nimajo vsi dobrega srca, moja prihodnost pa bo vedno negotova z velikim vprašajem, ki mi bo visel nad glavo," je nadaljevala čustveni zapis.

icon-expand Alice Evans FOTO: Instagram

Igralka, ki je diagnozo prejela pred tremi leti in je dopolnila šele 27 let, je zapisala še: "Vedno bom hvaležna za stvari, ki me jih je naučila bolezen, ne samo o življenju, temveč tudi o tem, kdo sem kot oseba. Neverjetno je, kaj lahko naredi diagnoza duši." Njen iskren zapis je bil objavljen le nekaj ur po tem, ko je tudi Gruffuddova žena javno delila svoje težave s kroničnimi bolečinami. Alice Evans, ki je bila z igralcem poročena skoraj 14 let, je delila članek voditeljice Kristy Young in njene izkušnje s fibromialgijo. Gre za stanje kronične bolečine po vsem telesu. Evansova je svojim sledilcem razkrila, da tudi sama trpi za kroničnimi bolečinami: "Tudi jaz imam to. Kdo še? Toliko nas je, ki živimo s tem, in običajno tega ne delimo z drugimi ljudmi, ker nas ne bi razumeli in nočemo izpasti, kot da se pretvarjamo."