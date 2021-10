Nova izbranka Petra Graša nastopila z Danijelo v videospotu

Da je življenje resnično nepredvidljivo, se lahko nedvomno strinjajo 45-letni Petar Grašo, njegova nekdanja izbranka, 50-letna Danijela Martinović, in glasbenikova nova ljubezen, 31-letna Hana Huljić, hčerka avtorja številnih glasbenih uspešnic Tončija in Vjekoslave Huljić. Trojica se namreč pozna že vrsto let, eden od razlogov za to pa je tudi Tonči, ki je za nekdanja zaljubljenca ustvaril kar nekaj pesmi. In ne samo to, njegova hči Hana je pred leti z Danijelo celo nastopila v videospotu za pesem Došlo vrijeme, ki jo je Danijela leta 1993 prepevala še kot članica zasedbe Magazin.