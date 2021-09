Nova karierna pot: Severina v vlogi voditeljice pogovorne oddaje

To pa ne bo prvič, da se bo Severina preizkusila kot voditeljica. To je počela že leta 1989, ko je na hrvaški televiziji vodila glasbeno oddajo top Cup. Njena sovoditeljica je bila pevka Ivana Banfić. "Top Cup je bila oddaja za mlade in preden se je šov začel snemati, so razpisali avdicijo za voditeljice. Službo sva dobili midve s Severino. Skupaj sva vodili glasbeno oddajo, peli priredbe hitov in se ves čas odlično razumeli. Hitro sva se spoprijateljili in sva še dandanes dobri prijateljici. Ne slišiva se redno, a ko se srečava, je tako, kot da sva vsak dan skupaj. Severina je bila takrat lepa mlada Splitčanka, komaj polnoletno dekle in je bila na začetku malce sramežljiva, a hkrati zelo družabna, ko se je sprostila," je Ivana povedala za Slobodno Dalmacijo povedala pred letom dni.