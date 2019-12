Nova knjiga: Melania in Donald spita v ločenih nadstropjih

Donald in Melania Trump

Prva dama ZDA, Melania Trump, ki je pred kratkim svetu pokazala, kakšna je letošnja okrasitev Bele hiše, se je znova znašla v knjigi. V neuradnem življenjepisu, ki je ravnokar prišel na prodajne police, je avtorica, novinarka Kate Bennett, spregovorila o zasebnih trenutkih Melanie.

Knjiga je ironično poimenovana Free, Melania: The Unauthorized Biography – ljudje so namreč pred časom na spletu sprožili gibanje za osvoboditev Melanie #FreeMelania, kajti prva dama se v javnosti ni veliko pojavljala, mnogi pa so dobili občutek, da se Melania obnaša zelo melanholično ter začeli ugibati, ali je prva dama ujetnica v Beli hiši.

V knjigi tako Bennettova piše tudi o tem, da naj bi slavna zakonca imela ločeni spalnici, med njima pa je celo nadstropje. Prva dama naj bi spala v tretjem nadstropju rezidence Bele hiše, nad prostori predsednika Trumpa. Predsednik, ki je zahteval ključavnico za vrata svoje spalnice, tako spi v glavni spalnici, njegova žena pa v dvosobnem prostoru, ki ga je pred tem zasedala mama Michelle Obama, Marian Robinson.

Knjiga razkriva tudi, kaj se je dogajalo s prvo damo maja 2018, ko je imela težave z ledvicami. Takrat so iz Bele hiše sporočili, da je šla skozi uspešen majhen postopek "embolizacije zaradi benignega stanja na ledvici" in da pri tem ni bilo zapletov. Toda v knjigi piše, da "medicinski postopek ni bil manjši", pač pa je bil dejansko "nevaren in zapleten."

Poleg tega naj bi Melanio spremljala izredno grda bolečina še pred samim postopkom, po operaciji se je iz javnosti umaknila za 20 dni, v knjigi pa je zapisano tudi, da so ji zabičali resen počitek. Kajti če ne bo pazila nase, lahko celo izgubi ledvico.

Knjiga omenja tudi navzkrižja v Beli hiši. Melania naj se tako ne bi razumela sKaren Pence, soprogo podpredsednika ZDA. Trenja naj bi imela tudi z Ivanko, domnevno naj bi se sprli zaradi potovanj v tujino, ki so povezana s kampanjo o ženskih pravicah, kajti Melania naj bi menila, da Ivanka 'zajeda' njeno delo.